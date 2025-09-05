CONFERENCE LEAGUE

Νέα «καμπάνα» της UEFA στην ΑΕΚ

Νέα τιμωρία επέβαλε χθες η UEFA στην ΑΕΚ, με την Πειθαρχική Επιτροπή της Συνομοσπονδίας να ενεργοποιεί την ποινή μίας αγωνιστικής κλεισίματος του κάτω διαζώματος του βόρειου «πετάλου» της «OPAP Arena» (θύρες 19,21, 23 και 25), για τη συμπεριφορά φιλάθλων της «Ενωσης» στον αγώνα με την Αντερλεχτ. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ είχε τιμωρηθεί με αντίστοιχη ποινή και πριν έναν μήνα, για τα όσα έγιναν στον αγώνα με τη Χάποελ Μπερ Σεβά για το Confernece League.

Τότε η ΑΕΚ είχε τιμωρηθεί με κλείσιμο του συγκεκριμένης εξέδρας για ένα ματς, ποινή την οποία εξέτισε στον αγώνα με τον Απόλλωνα Λεμεσού, καθώς και με μία ακόμα αγωνιστική αλλά με διετή αναστολή. Πλέον με την καινούργια απόφαση η UEFA ουσιαστικά ενεργοποίησε τη δεύτερη ποινή. Παράλληλα η ΑΕΚ τιμωρήθηκε με χρηματικό πρόστιμο 86.000 ευρώ, καθώς επίσης με μία επιπλέον αγωνιστική κλεισίματος του «πετάλου», με διετή αναστολή.

Ετσι, η ελληνική ομάδα θα υποδεχτεί την Αμπερντίν στις 23 Οκτώβρη, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League, με κλειστό το κάτω διάζωμα στο βόρειο «πέταλο».