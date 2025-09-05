ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

Για το θετικό ξεκίνημα η Εθνική

Eurokinissi

Στο μονοπάτι που οδηγεί σε συμμετοχή στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026 (σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό) μπαίνει από σήμερα η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, ανοίγοντας τις υποχρεώσεις της για τον 3ο προκριματικό όμιλο της ευρωπαϊκής ζώνης. Στις δύο πρώτες αγωνιστικές, αυτές τις μέρες, η Ελλάδα είναι γηπεδούχος και υποδέχεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» αρχικά τη Λευκορωσία απόψε (21.45 - Αlpha) και στη συνέχεια τη Δανία τη Δευτέρα 8 Σεπτέμβρη (21.45 - Alpha). Να σημειωθεί ότι στον όμιλο συμμετέχει επίσης η Σκωτία.

Με βάση τα όσα ισχύουν, μέσα από την προκριματική διαδικασία θα προκριθούν απευθείας στο Μουντιάλ οι 12 ομάδες που θα τερματίσουν στην 1η θέση των ομίλων, ενώ για τις 4 υπόλοιπες θέσεις από τις συνολικά 16 της ευρωπαϊκής ζώνης θα διεξαχθούν αγώνες μπαράζ. Εκεί θα πάρουν μέρος οι 12 ομάδες που θα καταλάβουν τη 2η θέση των προκριματικών ομίλων και άλλες 4, οι νικήτριες των κατηγοριών του Nations League που δεν θα έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση μέσω των προκριματικών ή δεν θα έχουν τερματίσει στη 2η θέση του ομίλου τους.

Ευκαιρία με το «καλημέρα»

Με τελικό στόχο την επιστροφή της σε Μουντιάλ - μετά τη συμμετοχή της το 1994 στις ΗΠΑ και το 2014 στη Βραζιλία - η Εθνική ξεκινάει τις υποχρεώσεις με αυξημένες αξιώσεις, συμμετέχοντας σε έναν όμιλο που θεωρείται βατός γι' αυτήν. Μάλιστα η πρεμιέρα των προκριματικών τής δίνει το πρόσθετο πλεονέκτημα του ότι θα αγωνιστεί εντός έδρας, με τους Ελληνες διεθνείς να θέλουν να μην αφήσουν την ευκαιρία να πάει χαμένη. Προφανές ζητούμενο για την Εθνική είναι το 2 στα 2, που θα διατηρήσει ακέραιες τις ελπίδες πρόκρισης αλλά και την ψυχολογία σε ιδανικά επίπεδα ενόψει της συνέχειας.

Στις δηλώσεις του πριν το αποψινό ματς ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε λόγο για νέα πρόκληση που έχει μπροστά της η Εθνική, λέγοντας ότι θα πρέπει όλοι να ανταποκριθούν στις καινούργιες απαιτήσεις, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος. Χαρακτήρισε δε σημαντική από πολλές απόψεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την Εθνική ομάδα την επιστροφή σε Μουντιάλ μετά από 11 χρόνια, επισημαίνοντας ότι η επιδίωξη αυτή προσφέρει επιπλέον κίνητρα στους διεθνείς ώστε να κάνουν τα πάντα για να πετύχουν την υπέρβαση. Εκτίμησε ότι ο όμιλος της Εθνικής είναι δύσκολος και κρύβει πολλές παγίδες, καθώς συμμετέχουν σε αυτόν ομάδες έμπειρες και δυνατές, όπως η Δανία και η Σκωτία, ενώ και η Λευκορωσία μπορεί να κάνει τη ζημιά, γι' αυτό και όπως τόνισε χρειάζονται προσοχή όλα τα ματς. Ο Σέρβος τεχνικός εμφανίστηκε επίσης αισιόδοξος για τον βαθμό ετοιμότητας των παικτών στα δύο πρώτα ματς των προκριματικών, παρά το γεγονός ότι ακόμα βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της σεζόν.

Για το αποψινό ματς δεν υπάρχουν προβλήματα απουσιών στην Εθνική, με τον Γιοβάνοβιτς να έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες της αποστολής.