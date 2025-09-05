ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ

Ραντεβού των κορυφαίων στον Εύοσμο

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος θα βρεθεί το τάε κβον ντο το Σαββατοκύριακο, με τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος «Αλέξανδρος Νικολαΐδης» ανδρών - γυναικών στη Θεσσαλονίκη, στο ΔΑΚ Ευόσμου. Οι κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες του αγωνίσματος στη χώρα μας θα δώσουν το «παρών» στη διοργάνωση, διεκδικώντας τον τίτλο στην κάθε κατηγορία και τη μέγιστη δυνατή διάκριση ο καθένας. Μάλιστα η φετινή διοργάνωση για αρκετούς αθλητές πέρα από τον στόχο της ατομικής διάκρισης έχει και πρόσθετη σημασία, καθώς αποτελεί κριτήριο για τη συγκρότηση της Εθνικής ομάδας που θα λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Κίνας. Ιδιαίτερη στιγμή της διοργάνωσης αναμένεται να αποτελέσει η διεξαγωγή αιμοδοσίας από την Ομοσπονδία του αθλήματος (ΕΛΟΤ) στη μνήμη του πρόωρα χαμένου Ολυμπιονίκη Αλέξανδρου Νικολαΐδη.