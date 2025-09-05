Παρασκευή 5 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 27
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ
Ραντεβού των κορυφαίων στον Εύοσμο

Αυτό το Σαββατοκύριακο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα «Αλέξανδρος Νικολαΐδης»

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος θα βρεθεί το τάε κβον ντο το Σαββατοκύριακο, με τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος «Αλέξανδρος Νικολαΐδης» ανδρών - γυναικών στη Θεσσαλονίκη, στο ΔΑΚ Ευόσμου. Οι κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες του αγωνίσματος στη χώρα μας θα δώσουν το «παρών» στη διοργάνωση, διεκδικώντας τον τίτλο στην κάθε κατηγορία και τη μέγιστη δυνατή διάκριση ο καθένας. Μάλιστα η φετινή διοργάνωση για αρκετούς αθλητές πέρα από τον στόχο της ατομικής διάκρισης έχει και πρόσθετη σημασία, καθώς αποτελεί κριτήριο για τη συγκρότηση της Εθνικής ομάδας που θα λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Κίνας. Ιδιαίτερη στιγμή της διοργάνωσης αναμένεται να αποτελέσει η διεξαγωγή αιμοδοσίας από την Ομοσπονδία του αθλήματος (ΕΛΟΤ) στη μνήμη του πρόωρα χαμένου Ολυμπιονίκη Αλέξανδρου Νικολαΐδη.

  • Οι αγώνες θα γίνουν σε 6 τερέν και θα μεταδοθούν ζωντανά από το κανάλι της ελληνικής Ομοσπονδίας τάε κβον ντο στο YouTube.
    

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Για το θετικό ξεκίνημα η Εθνική
«Πέταξε» για Ρίγα με πρώτη θέση
 Επιβλητικά στην οκτάδα η Εθνική
 Νέα «καμπάνα» της UEFA στην ΑΕΚ
 Ατυχος ο Τανούλης
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ