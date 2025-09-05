ΠΟΛΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Επιβλητικά στην οκτάδα η Εθνική

Πανηγυρική πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο νεανίδων στη Μάλτα πήρε η Εθνική ομάδα, μετά την επιβλητική νίκη της επί του Ισραήλ με 22-6 για την 3η και τελευταία αγωνιστική του ομίλου τους στην α' φάση. Ετσι η ελληνική ομάδα, με απολογισμό 2 νίκες (επί της Κροατίας και του Ισραήλ) και 1 ήττα (από την Ισπανία) κατέλαβε τη 2η θέση, πίσω από την πρωτοπόρο Ισπανία, παίρνοντας το άλλο «εισιτήριο» για την οκτάδα. Εκεί η Εθνική θα αντιμετωπίσει αντίπαλο ο οποίος θα προέκυπτε από τη χθεσινή διαδικασία των χιαστί αγώνων μπαράζ για τις τελευταίες 4 θέσεις των προημιτελικών.

Κόντρα στο Ισραήλ τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα ήταν καταιγιστικά και δεν άφησαν περιθώρια στις αντιπάλους τους, αποκτώντας από νωρίς σημαντική διαφορά στο σκορ, καθώς προηγήθηκαν 5-0 στο πρώτο οκτάλεπτο και 12-2 στο ημίχρονο, και έτσι ουσιαστικά τέλειωσαν το ματς από τα μισά του.

Τα οκτάλεπτα: 5-0, 12-2, 17-5, 22-6.

Για την Εθνική σκόραραν οι Καραγιάννη (4), Κουνδουράκη (3), Μπίκου (3), Ελμισιάν (3), Μαρίνου (2), Κρασσά (2), Δρακωτού (1), Κλαψιανού (1), Μπιτσάκου (1), Σαλταμανίκα (1) και Δασκαλάκη (1). Τα γκολ του Ισραήλ σημείωσαν οι Ντόρφμαν (2), Γουάισμαν (2), Γκούντες (1) και Ραζ (1).