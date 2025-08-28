ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Ιδανική πρεμιέρα για την ελληνική αποστολή

Ιδανικά ξεκίνησε για την ελληνική αποστολή το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Παίδων - Κορασίδων που διεξάγεται στο ΟΑΚΑ. Στην πρεμιέρα της διοργάνωσης η Ελλάδα πανηγύρισε τρεις προκρίσεις σε τελικούς σε ισάριθμες συμμετοχές την πρώτη μέρα του προγράμματος.

Η αρχή έγινε με την Φαίδρα Χρυσού στο ελεύθερο σόλο των κορασίδων, με την 14χρονη αθλήτρια να συγκεντρώνει 206.6133 βαθμούς και να καταλαμβάνει την 11η θέση από όσες προκρίθηκαν στον τελικό που είναι προγραμματισμένος για σήμερα (18.00). Τη σκυτάλη στις ελληνικές επιτυχίες πήρε ο Στέλιος Κουκουσέλης - Φούσκης που επίσης κατάφερε να προκριθεί στο τελικό του ελεύθερου σόλο των παίδων καθώς με 169.8533 βαθμούς ολοκλήρωσε όγδοος στα προκριματικά. Οι ελληνικές επιτυχίες έκλεισαν με τα κορίτσια στο ομαδικό που καταλαμβάνοντας την 8η θέση εξασφάλισαν εισιτήριο για τον τελικό της Παρασκευής. Η ομάδα, αποτελούμενη από τις Φαίδρα Χρυσού, Μαγδαληνή Γκιγκιλίνη, Μελίνα Κασβίκη, Πετρίνα Κατσαρού, Αλεξάνδρα Ορφανού, Θεοδώρα Σπυράκου και Ελισάβετ Τσιώλη, βαθμολογήθηκε με 207.3358 βαθμούς.