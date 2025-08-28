CHAMPIONS LEAGUE

Στο... πόδι η Πάφος

Την πιο σημαντική σελίδα στη μόλις 11 ετών ιστορία της έγραψε η ομάδα της Πάφου που προκρίθηκε στη League Phase του Champions League. Η κυπριακή ομάδα στη ρεβάνς για τα πλέι οφ της διοργάνωσης στην έδρα της ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Ερυθρό Αστέρα ενώ είχε νικήσει με 2-1 στο Βελιγράδι. Το εκπληκτικό γκολ του Ζάζα λίγο πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας (89') με το οποίο ισοφάρισε το γκολ του Ιβανιτς (60') ήταν αυτό που σφράγισε την πρόκριση για την κυπριακή ομάδα.

Σε άλλα ματς για τα πλέι οφ επίσης σπουδαία έκπληξη έγινε στο Καζακστάν με την Κάιρατ Αλμάτι να προκρίνεται αφήνοντας εκτός την Σέλτικ την οποία νίκησε με 3-2 στα πέναλτι με το ματς και την παράταση να λήγουν ισόπαλα 0-0, όπως και ο πρώτος αγώνας. Εύκολο έργο είχε η Μπόντο Γκλιμτ, η οποία αν και ηττήθηκε από τη Στουρμ Γκρατς με 2-1, προκρίθηκε μετά και από τη νίκη με 5-0 στον πρώτο αγώνα.