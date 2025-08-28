ΕUROPA LEAGUE

Η ώρα των αποδείξεων για ΠΑΟ και ΠΑΟΚ

Με τον Παναθηναϊκό να θέλει να υπερασπιστεί το προβάδισμά του και τον ΠΑΟΚ να καλείται για ανατροπή, οι δυο ελληνικές ομάδες διεκδικούν την πρόκριση στη League Phase του Europa League παίζοντας στις ρεβάνς των αγώνων τους για τα πλει οφ της διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί στην Τουρκία αντιμετωπίζοντας την Σαμσουνσπόρ (20.00 Cosmote Sport 3) ενώ ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στην Τούμπα την κροατική Ριέκα (20.30 ΟPEN TV).

Κρατάει την τύχη του

Με εφαλτήριο τη νίκη του με 2-1 στον πρώτο αγώνα στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός στην εκτός έδρας δοκιμασία με την Σαμπσουνσπόρ πρακτικά είναι αυτός που κρατάει την τύχη για την πρόκριση στα χέρια του. Οι πράσινοι καλούνται να υπερασπιστούν τα κεκτημένα του πρώτου αγώνα προκειμένου να είναι αυτοί που θα σφραγίσουν το εισιτήριο για συμμετοχή στην κύρια φάση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Με καλή ψυχολογία στον Παναθηναϊκό ευελπιστούν να παρουσιάσουν στη σημερινή δοκιμασία μια ακόμα καλύτερη εικόνα από ό,τι στον πρώτο αγώνα του ΟΑΚΑ, όταν χρειάστηκε να κάνουν ανατροπή προκειμένου να αποφύγουν τα χειρότερα.

Ο τεχνικός της ομάδας Ρουί Βιτόρια ζήτησε τη μέγιστη προσοχή από τους παίκτες του επισημαίνοντας πως παρά το προβάδισμα της ομάδας του, δεν έχει τελειώσει τίποτα όσον αφορά την πρόκριση. Ο Πορτογάλος αναφέρθηκε στην αξιόλογη δυναμική και την επικινδυνότητα των αντιπάλων, ωστόσο εμφανίστηκε αισιόδοξος για την ετοιμότητα των παικτών του. Στα θετικά για τον τεχνικό του τριφυλλιού η επιστροφή του Τζούρισιτς στη δράση μετά τον τραυματισμό του, ενώ πλην του Γεντβάι δεν υπάρχουν άλλες απουσίες στην αποστολή.

Να το φέρει... τούμπα

Ποντάροντας αρκετά στην έδρα του, ο ΠΑΟΚ ευελπιστεί να ανατρέψει την ήττα του με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι και να πάρει την πρόκριση. Παρά το μικρό προβάδισμα της Ριέκα το χαμηλό σκορ διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τις ελπίδες του ΠΑΟΚ, ώστε να φθάσει σε μια ανατροπή - πρόκριση. Αρκεί όπως επισήμανε και ο τεχνικός του Δικεφάλου, Ραζβάν Λουτσέσκου, οι παίκτες να δείξουν μεγαλύτερη συγκέντρωση αποφεύγοντας τα λάθη και να πιέσουν περισσότερο.

Για τον Ρουμάνο τεχνικό ένα λάθος της ομάδας του ήταν αυτό που έκρινε τον πρώτο αγώνα, τον οποίο μάλιστα χαρακτήρισε ένα ισορροπημένο παιχνίδι στη μεγαλύτερη διάρκειά του. Ο ίδιος έδειξε να περιμένει μια αντίστοιχη εικόνα και στο σημερινό παιχνίδι για αυτό στάθηκε ειδικά στο θέμα της μεγαλύτερης πίεσης που θα πρέπει να βάλουν οι παίκτες του στους αντιπάλους τους. Ενώ δήλωσε αισιόδοξος για την επίτευξη της πρόκρισης κάνοντας ειδική αναφορά και στη δύναμη που θα δώσουν οι φίλαθλοι των ασπρόμαυρων. Στην αποστολή του ΠΑΟΚ δεν υπάρχουν προβλήματα απουσιών.