ΕUROBASKET 2025

Αποστολή υψηλών βλέψεων και απαιτήσεων

Ψάχνοντας την επιστροφή στα μετάλλια σε μια διεθνή διοργάνωση η Εθνική ανδρών του μπάσκετ ρίχνεται από σήμερα στο κυνήγι της διάκρισης στο φετινό Εurobasket 2025. Η Εθνική στην πρώτη φάση της διοργάνωσης συμμετέχει στον όμιλο που θα διεξαχθεί στη Λεμεσό ανοίγοντας σήμερα τις αγωνιστικές υποχρεώσεις κόντρα στην Ιταλία (21.30 EΡΤΝEWS/Νοvasports Start). Στον ίδιο όμιλο θα βρεθούν και η διοργανώτρια Κύπρος, η Γεωργία και η Βοσνία.

Η διοργάνωση στην αρχική της φάση θα διεξαχθεί σε τέσσερις πόλεις, τη Ρίγα, τη Λεμεσό, το Τάμπερε και το Κατοβίτσε, ενώ η πρώτη θα είναι και αυτή που θα διοργανώσει την τελική φάση των νοκ άουτ της διοργάνωσης από τη φάση των 16 και έπειτα. Σημειώνεται ότι από τους τέσσερις ομίλους των 6 ομάδων που υπάρχουν στην αρχική φάση, στα νοκ άουτ (φάση των 16) προκρίνονται οι τέσσερις πρώτες του κάθε ομίλου.

Για το θετικό ξεκίνημα

Με νωπές τις μνήμες από την πρόσφατη, αν και δύσκολη, επικράτηση στα πλαίσια του τουρνουά Ακρόπολις στο ΟΑΚΑ, η Εθνική ξαναβρίσκει μετά από μια εβδομάδα τους Ατζούρι στον δρόμο της. Σκοπός της ελληνικής ομάδας είναι το θετικό ξεκίνημα που θα τη διατηρήσει χωρίς ζητήματα στο κυνήγι της πρωτιάς του ομίλου που αποτελεί τον πρώτο στόχο στη διοργάνωση ενόψει και των διασταυρώσεων στη συνέχεια, ενώ παράλληλα θα διατηρήσει και σε καλά επίπεδα την ψυχολογία στο ελληνικό συγκρότημα. Μιλώντας για τη σημερινή πρεμιέρα της Εθνικής, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης εστίασε στην καλή προετοιμασία που έχει προηγηθεί εκφράζοντας την αισιοδοξία του πως οι διεθνείς παίκτες θα παρουσιαστούν έτοιμοι σωματικά και ψυχολογικά για τις απαιτήσεις του. Χαρακτήρισε την πρεμιέρα σε τέτοιες διοργανώσεις πάντα δύσκολη και την Ιταλία μια ομάδα που διαθέτει ένα ομοιογενές σύνολο ικανό να χτυπήσει κάθε αντίπαλο, για αυτό, και όπως είπε, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Συμπλήρωσε πως μεταξύ των δυο ομάδων δεν υπάρχουν μυστικά καθώς είναι δυο σύνολα που γνωρίζονται αρκετά. Ειδικά για τα σημεία της ομάδας που χρειάζονται βελτίωση, ο Βασίλης Σπανούλης έθεσε ως ζητούμενο τη διάρκεια στον έλεγχο του ρυθμού, για την οποία, όπως είπε, περιμένει να δει να βελτιώνεται παιχνίδι με παιχνίδι. Στα αμιγώς αγωνιστικά ο Ελληνας Ομοσπονδιακός δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και έχει διαθέσιμους όλους τους παίκτες της αποστολής.