CONFERENCE LEAGUE

Το τελευταίο βήμα ψάχνει η ΑΕΚ

Με εφαλτήριο το αήττητο στη μέχρι τώρα ευρωπαϊκή της παρουσία η ΑΕΚ θέλει να κάνει σήμερα το τελευταίο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference League υποδεχόμενη στην OPAP Arena την Αντερλεχτ στη ρεβάνς για τα πλέι οφ (21.00 Cosmote Sport 2).

Η ισοπαλία 1-1 στον πρώτο αγώνα στις Βρυξέλλες διατηρεί ακέραιες τις ελπίδες των κιτρινόμαυρων για να ολοκληρώσουν μια σημαντική υπέρβαση στην ιστορία της ομάδας και για πρώτη φορά να προκριθούν σε κύρια φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης έχοντας ξεπεράσει τρεις γύρους προκριματικών. Η νίκη επί του Πανσερραϊκού στην πρεμιέρα, που μάλιστα διατήρησε το φετινό αήττητο της Ενωσης από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων (σε 6 παιχνίδια), ανέβασε περισσότερο την ψυχολογία. Η αισιοδοξία για τη θετική έκβαση μιας ακόμη σημαντικής αποστολής που υπάρχει μπροστά τους είναι διάχυτη στους κιτρινόμαυρους. Για τον τεχνικό της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, ο σημερινός αγώνας κρύβει αρκετές παγίδες για αυτό, όπως τόνισε, οι παίκτες του θα πρέπει να λειτουργήσουν έξυπνα και να μείνουν συγκεντρωμένοι, εκφράζοντας την αισιοδοξία για την ετοιμότητα των παικτών του. Ο Σέρβος χαρακτήρισε την Αντερλεχτ δυνατό σύνολο αποτελούμενο από ένα κράμα νέων και έμπειρων παικτών τονίζοντας πως ήρθε στην Αθήνα να διεκδικήσει τις δικές της ελπίδες πρόκρισης, ενώ έκανε λόγο για έναν αγώνα υψηλών απαιτήσεων και για τους δυο αντιπάλους που θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Στα αγωνιστικά εκτός αποστολής για την ΑΕΚ θα βρίσκονται ο τιμωρημένος Μάνταλος καθώς και ο Μαρσιάλ, ενώ αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Ζίνι.