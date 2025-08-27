ΒΟΛΕΪ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2025

Εσβησε το όνειρο της Εθνικής

Το όνειρο για την πρόκριση στους 16 του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Βόλεϊ που διεξάγεται στην Ταϊλάνδη έσβησε χθες για την Εθνική γυναικών μετά την ήττα από τη Γαλλία με 3-1 σετ για την 3η και τελευταία αγωνιστική του ομίλου της στην Α' φάση. Ο αγώνας είχε τον χαρακτήρα του... τελικού για τις δυο ομάδες που αγωνίστηκαν με φόντο τη δεύτερη προνομιούχο θέση του ομίλου πίσω από τη Βραζιλία. Τα κορίτσια της Εθνικής αν και πάλεψαν για το καλύτερο, εντούτοις δεν κατάφεραν να πετύχουν τον στόχο τους φθάνοντας σε μια αγωνιστική υπέρβαση για το ελληνικό γυναικείο βόλεϊ τα τελευταία χρόνια. Σημειώνεται πως για την πρόκριση η Εθνική χρειαζόταν μόνο νίκη με τη λεγόμενη καθαρή επιτυχία (3-1, 3-0) να τη στέλνει απευθείας στους 16, ενώ σε περίπτωση επικράτησης με 3-2 η πρόκριση θα παιζόταν στην διαφορά των σετ με τις Γαλλίδες. Πάντως ακόμα και έτσι η πορεία της Εθνικής βόλεϊ θεωρείται αξιόλογη καθώς πέρα της επιστροφής της σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μετά από 23 χρόνια, στα γήπεδα της Ταϊλάνδης έδειξε ένα επίσης αξιόλογο αγωνιστικό πρόσωπο παλεύοντας για το κάτι παραπάνω. Η Εθνική αποχαιρέτησε τη διοργάνωση με συνολικό απολογισμό στον όμιλο δυο ήττες, καθώς είχε προηγηθεί και η αντίστοιχη στην πρεμιέρα από τη Βραζιλία και μια νίκη επί του Πουέρτο Ρίκο.

Κόντρα στη Γαλλία το ελληνικό συγκρότημα κυνήγησε το όνειρο μπαίνοντας δυνατά από την αρχή και πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση στο πρώτο σετ, το οποίο κατέκτησε με επιβλητικό τρόπο με 25-17 αποκτώντας πρακτικό και ψυχολογικό προβάδισμα. Ωστόσο, στα τρία επόμενα σετ οι Γαλλίδες βελτίωσαν αισθητά την απόδοσή τους και ανέβασαν ρυθμούς καταφέρνοντας να κυριαρχήσουν σχετικά εύκολα στο 2ο σετ με 25-21. Οι Ελληνίδες παίκτριες έδειξαν αντίδραση στο 3ο σετ θέλοντας να ξαναπάρουν το προβάδισμα, ωστόσο η Γαλλία διαθέτοντας τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία κατάφερε μετά από μάχη να το κατακτήσει με 28-26. Με την ψυχολογία υπέρ τους οι Γαλλίδες είχαν τον πρώτο λόγο στο 4ο σετ, το οποίο κατέκτησαν με 25-17 φθάνοντας στη νίκη και την πρόκριση.