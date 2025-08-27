ΣΤΙΒΟΣ - DIAMOND LEAGUE

Τριπλή ελληνική παρουσία στον τελικό

Τριπλή ελληνική παρουσία θα υπάρχει στον φετινό τελικό της σειράς του Diamond League της World Athletics που θα διεξαχθεί το διήμερο, σήμερα και αύριο, στη Ζυρίχη όπου παραδοσιακά πέφτει η αυλαία της διοργάνωσης. Από ελληνικής πλευράς το «παρών» θα δώσουν ο δις χρυσός ολυμπιονίκης του μήκους Μίλτος Τεντόγλου, ο χάλκινος ολυμπιονίκης του επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλής και η πρωταθλήτρια του ακοντισμού Ελίνα Τζένκο. Για τους τρεις αθλητές η συμμετοχή στη διοργάνωση πέραν του στόχου της διάκρισης αποτελεί και ένα ακόμη δυνατό τεστ ενόψει της παρουσίας τους στο επερχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο τον Σεπτέμβρη.

Ο Μίλτος Τεντόγλου, που θα γράψει στην ελβετική πόλη την 5η συμμετοχή του σε τελικό Diamond League, θα διεκδικήσει την πρωτιά στο μήκος κατέχοντας μέχρι στιγμής την τρίτη θέση στη βαθμολογία του μήκους με 15 βαθμούς, πίσω από τον Αυστραλό Λίαμ Αντκοκ και τον Τζαμαϊκανό Γουέιν Πίνοκ. Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι θέλει να πάρει και μια ρεβάνς για την εμφάνισή του στο προηγούμενο γκραν - πρι της Λοζάνης, όταν υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Από την πλευρά του, ο Εμμανουήλ Καραλής βρίσκεται στη 2η θέση της γενικής κατάταξης του επί κοντώ έχοντας συγκεντρώσει μέχρι τώρα 44 βαθμούς, οι οποίοι τον φέρνουν μόλις 4 βαθμούς πίσω από τον Αρμάντ Ντουπλάντις (48 β.) που αποτελεί το φαβορί για την πρωτιά. Παρ' όλα αυτά, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται μία ακόμη κόντρα του σπουδαίου Σουηδού με τον Ελληνα κορυφαίο άλτη.

Με βλέψεις για την πρωτιά στο αγώνισμα θα ριχτεί στον ακοντισμό η Ελίνα Τζένκο που βρίσκεται στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης έχοντας συγκεντρώσει 27 βαθμούς. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέχει και την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο με βολή στα 64.75.

Το πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/8: 18:43 Εμμανουήλ Καραλής, επί κοντώ, 19:35 Μίλτος Τεντόγλου, μήκος (ΕΡΤ3)

ΠΕΜΠΤΗ 28/8: 20:45 Ελίνα Τζένγκο, ακοντισμός (ΕΡΤ3)