Η Εθνική αναχώρησε για την Κύπρο μετρώντας αντίστροφα για την έναρξη των υποχρεώσεών της στη διοργάνωση
Σημειώνεται πως η Α' φάση περιλαμβάνει 4 ομίλους των έξι ομάδων. Πέραν του ομίλου που θα διεξαχθεί στην κυπριακή πόλη, οι υπόλοιποι θα διεξαχθούν σε Ρίγα, Κατοβίτσε και Τάμπερε. Στη φάση των 16, όπου θα αρχίσουν τα νοκ άουτ, προκρίνονται οι 4 πρώτες ομάδες του κάθε ομίλου με την τελική φάση (από τους 16 και έπειτα) να διεξάγεται στη Ρίγα. Στα πλαίσια του ομίλου της, η Εθνική θα ανοίξει τις υποχρεώσεις της αύριο Πέμπτη αντιμετωπίζοντας την Ιταλία, ενώ για τον ίδιο όμιλο θα κοντραριστούν ακόμα Βοσνία και Ισπανία με την Κύπρο να έχει ρεπό.
Για τα καλά στους ρυθμούς της επερχόμενης διοργάνωσης μπήκε πλέον η αποστολή της Εθνικής που αναχώρησε χθες για την Κύπρο. Τα χαμόγελα στις τάξεις των διεθνών και του τεχνικού τιμ δεν έλειψαν αποδεικνύοντας το καλό κλίμα που υπάρχει στο ελληνικό συγκρότημα αλλά και την αισιοδοξία για την πορεία της ομάδας, κάτι που φάνηκε άλλωστε και στις δηλώσεις όσων παικτών μίλησαν στα ΜΜΕ. Μεταξύ αυτών, ο Κώστας Σλούκας εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στη δουλειά του Ομοσπονδιακού τεχνικού Βασίλη Σπανούλη και δήλωσε αισιόδοξος για κάτι πολύ όμορφο όσον αφορά την πορεία της Εθνικής. Από την πλευρά του, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δήλωσε ενθουσιασμένος για μια ακόμη συμμετοχή του με την Εθνική σε διεθνή διοργάνωση, όπως το φετινό EuroBasket 2025 ενώ χαρακτήρισε τη «γαλανόλευκη» ως ένα υβρίδιο που, ανάλογα την ημέρα, είναι δύσκολο να ματσάρεις.
Eurokinissi Sports