EUROBASKET 2025

Με ζητούμενο την επιστροφή στις διακρίσεις

Με διάχυτη την αισιοδοξία για επιστροφή στις διακρίσεις βάθρου σε διεθνή διοργάνωση η Εθνική ανδρών αναχώρησε χθες για την Κύπρο, μετρώντας αντίστροφα πλέον για την έναρξη των φετινών υποχρεώσεών της στο Eurobasket 2025. Σημειώνεται πως σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Εθνική για την Α' φάση της διοργάνωσης θα μετέχει στον όμιλο που θα διεξαχθεί στη Λεμεσό έχοντας ως αντιπάλους την Ισπανία, την Ιταλία, τη Βοσνία και τη διοργανώτρια Κύπρο.

Σημειώνεται πως η Α' φάση περιλαμβάνει 4 ομίλους των έξι ομάδων. Πέραν του ομίλου που θα διεξαχθεί στην κυπριακή πόλη, οι υπόλοιποι θα διεξαχθούν σε Ρίγα, Κατοβίτσε και Τάμπερε. Στη φάση των 16, όπου θα αρχίσουν τα νοκ άουτ, προκρίνονται οι 4 πρώτες ομάδες του κάθε ομίλου με την τελική φάση (από τους 16 και έπειτα) να διεξάγεται στη Ρίγα. Στα πλαίσια του ομίλου της, η Εθνική θα ανοίξει τις υποχρεώσεις της αύριο Πέμπτη αντιμετωπίζοντας την Ιταλία, ενώ για τον ίδιο όμιλο θα κοντραριστούν ακόμα Βοσνία και Ισπανία με την Κύπρο να έχει ρεπό.

Με χαμόγελα η αναχώρηση

Για τα καλά στους ρυθμούς της επερχόμενης διοργάνωσης μπήκε πλέον η αποστολή της Εθνικής που αναχώρησε χθες για την Κύπρο. Τα χαμόγελα στις τάξεις των διεθνών και του τεχνικού τιμ δεν έλειψαν αποδεικνύοντας το καλό κλίμα που υπάρχει στο ελληνικό συγκρότημα αλλά και την αισιοδοξία για την πορεία της ομάδας, κάτι που φάνηκε άλλωστε και στις δηλώσεις όσων παικτών μίλησαν στα ΜΜΕ. Μεταξύ αυτών, ο Κώστας Σλούκας εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στη δουλειά του Ομοσπονδιακού τεχνικού Βασίλη Σπανούλη και δήλωσε αισιόδοξος για κάτι πολύ όμορφο όσον αφορά την πορεία της Εθνικής. Από την πλευρά του, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δήλωσε ενθουσιασμένος για μια ακόμη συμμετοχή του με την Εθνική σε διεθνή διοργάνωση, όπως το φετινό EuroBasket 2025 ενώ χαρακτήρισε τη «γαλανόλευκη» ως ένα υβρίδιο που, ανάλογα την ημέρα, είναι δύσκολο να ματσάρεις.