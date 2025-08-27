Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
CHAMPIONS LEAGUE
Ανοικτοί λογαριασμοί

Με τους λογαριασμούς να παραμένουν ανοικτοί όσον αφορά τον στόχο της πρόκρισης στη League Phase και στα τρία παιχνίδια, ολοκληρώνονται σήμερα τα πλέι οφ του Champions League με τη δεύτερη δόση των ρεβάνς.

Σε αυτές το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στη Λισαβόνα, όπου Μπενφίκα και Φενερμαχτσέ (22.00 MEGA/Cosmote Sport 2) κοντράρονται με φόντο μια θέση στην κύρια φάση. Οι δυο ομάδες προέρχονται από τη λευκή ισοπαλία 0-0 στον πρώτο αγώνα στην Κωνσταντινούπολη κάτι που καθιστά λεπτές της ισορροπίες ενόψει της σημερινής ρεβάνς.

Στο Αζερμπαϊτζάν η Καραμπάγκ με εφαλτήριο τη σπουδαία νίκη της στην Ουγγαρία στον πρώτο αγώνα με 3-1, που την φέρνει μια ανάσα από την πρόκριση, θα υποδεχθεί τη Φερετσβάρος (19.45 Cosmote Sport 5) που καλείται για ανατροπή. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για την Μπρυζ, η οποία θα υποδεχθεί τη Ρέιντζερς (22.00 Cosmote Sport 3) με τη βελγική ομάδα να έχει επικρατήσει στη Σκωτία με 3-1. Αντίθετα, ανοικτή παραμένει η πρόκριση μεταξύ Κοπεγχάγης και Βασιλείας με τις δυο ομάδες να αγωνίζονται στη Δανία (22.00 Cosmote Sport 6) στη ρεβάνς του 1-1 στην Ελβετία.

    

