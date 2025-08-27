SUPER LEAGUE

Ανακοίνωσε τον Χ. Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ

Την πλέον ηχηρή μεταγραφική κίνηση του καλοκαιριού ολοκλήρωσε και επίσημα χθες ο ΠΑΟΚ με την ΠΑΕ να επισημοποιεί την απόκτηση του νεαρού Ελληνα ομογενή Χρήστου Ζαφείρη, που αγωνιζόταν στη Σλάβια Πράγας. Ο διεθνής παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους ασπρόμαυρους μέχρι τον Δεκέμβρη του 2029 ενώ βάσει συμφωνίας θα παραμείνει στην ομάδα της Τσεχίας ως δανεικός μέχρι το τέλος του 2025 και στο μεταγραφικό παράθυρο του Γενάρη του 2026 αναμένεται να ενταχθεί οριστικά στον Δικέφαλο του Βορρά. Ο παίκτης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για τις υπογραφές από τις αρχές της εβδομάδας γνωρίζοντας θερμή υποδοχή από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Η απόκτηση του νεαρού παίκτη από τη Σλάβια φέρεται να άγγιξε τα 20 εκατ. ευρώ καθιστώντας τον την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Το μέλλον του Φώτη Ιωαννίδη στον Παναθηναϊκό φέρεται να έχει έρθει στο προσκήνιο το τελευταίο 48ωρο, όπου από Πορτογαλία μεριά πληθαίνουν συνεχώς οι πληροφορίες για συμφωνία του παίκτη με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Η συγκεκριμένη είχε ενδιαφερθεί για τον διεθνή παίκτη και πέρσι το καλοκαίρι. Ωστόσο, από πλευράς Παναθηναϊκού ξεκαθαρίστηκε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια συμφωνία μεταξύ των δυο ομάδων με τους πράσινους να υπενθυμίζουν πως για οποιαδήποτε κίνηση θα πρέπει να ικανοποιηθούν τα «θέλω» της ελληνικής ομάδας, προφανώς αναφερόμενοι στο οικονομικό και τους όρους της συμφωνίας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό βρίσκεται από χθες ο Γκαμπονέζος επιθετικός Αμντουλί Μανέ. Οι ερυθρόλευκοι ήρθαν σε συμφωνία με τη σουηδική Μιέλμπι για την απόκτηση του 21χρονου παίκτη και πλέον ο παίκτης αναμένεται να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να ανακοινωθεί και επίσημα από τους πρωταθλητές Ελλάδας.