ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Να σημάνει συναγερμός! Ολοι στην απεργία την Πέμπτη 28 Αυγούστου

Σε πανελλαδικήπροχωρούν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, μετά από απόφαση της ΑΔΕΔΥ, τηνμέρα κατάθεσης του νομοσχεδίου εκτρώματος για τον νέο πειθαρχικό κώδικα στο Δημόσιο.

«Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου, γιατί δεν στοχεύει στους "επίορκους", αλλά στους αγωνιζόμενους εργαζόμενους», σημειώνει ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής (ΣΥΠΑ) και καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργία.

Απόφαση για συμμετοχή έχει πάρει και η Ομοσπονδία Εργαζομένων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), που στο κάλεσμά της τονίζει πως «με το νέο πλαίσιο, όλα αυτά τα "αδικήματα" θα τιμωρούνται πιο εύκολα, πιο γρήγορα, πιο αυστηρά, δίνοντας πλήρη ελευθερία στην αυθαιρεσία της διοίκησης. Δεν θα το επιτρέψουμε»!

Καλέσματα συμμετοχής μέχρι τώρα απευθύνουν επίσης: Η ΕΙΝΑΠ, το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής, το Σωματείο Εργαζομένων στο ΓΝΕ «Θριάσιο», ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ Χαϊδαρίου, το Σωματείο Εργαζομένων στον Δήμο Ηλιούπολης, το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης, η ΕΣΚ στο Σωματείο Εργαζομένων Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Για την οργάνωση της απεργίας, η Ενωση Εργαζομένων «Βενιζέλειου» Νοσοκομείου απευθύνει κάλεσμα για σύσκεψη σωματείων και συλλόγων εργαζομένων του Δημοσίου Τομέα, τη Δευτέρα 25/8 στις 6 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου.

Τα Συνδικάτα των εργαζομένων στο Δημόσιο βρίσκονται όλο αυτό το διάστημα, μέσα στο καλοκαίρι σε αναβρασμό, με στάσεις εργασίας, μαζικές συσκέψεις, κινητοποιήσεις για την οργάνωση της πάλης, ενάντια στο νομοσχέδιο που φέρνει τη φίμωση των λαϊκών αγώνων.

Δεν θα περάσει το νομοσχέδιο - οδοστρωτήρας

Το νέο πειθαρχικό νομοσχέδιο στο Δημόσιο αποτελεί αιτία πολέμου, καθώς στόχο έχει να ενισχύσει το κλίμα φόβου και τρομοκρατίας μέσα στους χώρους δουλειάς. Αποτελεί συνέχεια του πογκρόμ πειθαρχικών διώξεων κατά αγωνιστών εργαζομένων, καθώς και των εκφρασμένων κυβερνητικών προθέσεων για κατάργηση της μονιμότητας στο Δημόσιο. Αυτές οι επιλογές συνδέονται με τις επικίνδυνες εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και με την προσπάθεια να επιβληθεί «σιγή νεκροταφείου» στους χώρους δουλειάς, προκειμένου να μη διαταραχθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου και η προσαρμογή των επιλογών του στην πολεμική οικονομία.

Το νομοσχέδιο έρχεται να ενισχύσει «τον αντιδραστικό Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα που διατήρησαν σε ισχύ όλες οι κυβερνήσεις ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ» και να συμβάλει στη θωράκιση «ενός αντιδραστικού και εχθρικού κράτους» για τους εργαζόμενους και τον λαό, αλλά «αποτελεσματικού», για να προωθεί «τις στρατηγικές επιλογές των κυβερνήσεων και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων».

Υπενθυμίζεται πως περιλαμβάνει μια σειρά πλευρές όπως:

-- Εισάγεται ως ιδιώνυμο πειθαρχικό αδίκημα η «άρνηση υπαλλήλου να λάβει μέρος, να διευκολύνει ή να προβεί στη διαδικασία αξιολόγησης», με ποινές που ξεκινούν από πρόστιμο αποδοχών τουλάχιστον 2 μηνών και φτάνουν μέχρι την οριστική παύση - απόλυση στην περίπτωση αποχής από την «αξιολόγηση» για δύο συνεχόμενες αξιολογικές περιόδους.

-- Προβλέπεται διευρυμένο και αυστηρότερο πλαίσιο ποινών, εισάγονται νέες ποινές (αφαίρεση έως 4 μισθολογικών κλιμακίων, στέρηση μισθολογικής εξέλιξης έως και 5 έτη), αυξάνονται τα πρόστιμα αποδοχών που μπορούν να επιβάλουν πειθαρχικά οι προϊστάμενοι (π.χ. αύξηση του προστίμου του υπουργού από αποδοχές 3 μηνών σε 5 μήνες).

-- Προστίθενται νέα αδικήματα, για τα οποία μπορεί να επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης - απόλυσης (π.χ. άσκηση εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς προηγούμενη άδεια της υπηρεσίας). Διατηρούνται η «ανάξια» ή «αναξιοπρεπής» συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας, η «παράβαση υποχρέωσης εχεμύθειας», ως λόγοι οριστικής παύσης - απόλυσης, παραπτώματα που έχουν αξιοποιηθεί κατά κόρον, για να ποινικοποιηθεί η συνδικαλιστική δράση. Ενισχύονται σημαντικά οι περιπτώσεις για τις οποίες μπορούν να επιβληθούν εξοντωτικά οικονομικά πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και 30.000 ευρώ ή ακόμη και 100.000 ευρώ.

-- Διευρύνονται οι περιπτώσεις στις οποίες υπάλληλος μπορεί να τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία από τη Διοίκηση χωρίς τη γνώμη του Πειθαρχικού Συμβουλίου (π.χ. σύλληψη, επιβολή περιοριστικών όρων αντί προσωρινής κράτησης, κ.λπ.).

-- Καταργείται η συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Πειθαρχικά Συμβούλια και προβλέπεται αποκλειστική σύνθεσή τους με μέλη του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, δηλαδή διορισμένους συμβούλους του Δημοσίου. Ετσι, η κυβέρνηση ξεμπερδεύει με τα τελευταία ψήγματα εκπροσώπησης των εργαζομένων και δημιουργεί ένα σώμα πραιτοριανών που θα κάνει γρήγορα και αποτελεσματική τη δουλειά.

-- Η εκπροσώπηση των εργαζομένων περιορίζεται στη δυνατότητα να παραστεί, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος τριτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, προκειμένου να τοποθετηθεί ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ύστερα από αίτηση του διωκόμενου υπαλλήλου. Πρόκειται, όμως, για «προκλητική και αστεία κοροϊδία», αφού ο εν λόγω εκπρόσωπος δεν θα μπορεί να έχει καμία ουσιαστική επιρροή στην πειθαρχική διαδικασία.

-- Αποκλείονται από τη σύνθεση και οι δικαστές, από τους οποίους προέρχονταν οι πρόεδροι των Πειθαρχικών Συμβουλίων. Ετσι, οι νομικοί σύμβουλοι, δηλαδή οι δικηγόροι του κράτους που έχουν αποστολή να υπερασπίζονται το Δημόσιο ως εργοδότη, θα έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία να εκδικάζουν τις πειθαρχικές διώξεις του Δημοσίου εναντίον των δημοσίων υπαλλήλων.

-- Καταργείται η δυνατότητα άσκησης ένστασης κατά των αποφάσεων των Πειθαρχικών Συμβουλίων, δηλαδή ένα θεμελιώδες δικαίωμα νομικής προστασίας των δημοσίων υπαλλήλων. Με τη ρύθμιση αυτή, οι εργαζόμενοι αναγκαστικά στρέφονται στη δαπανηρή, ψυχοφθόρα και χρονοβόρα διαδικασία της δικαστικής προσφυγής, ενώ προβλέπονται περιπτώσεις που ο υπάλληλος δεν έχει ούτε δικαίωμα δικαστικής προσφυγής (π.χ. επιβολή ποινής αποδοχών έως 1 μήνα)!

-- Εισάγεται ο θεσμός της «πειθαρχικής συνδιαλλαγής». Στη διαδικασία αυτή, ο διωκόμενος υπάλληλος καλείται να ομολογήσει την ενοχή του, δηλαδή να υπογράψει μία δήλωση μετανοίας, με αντάλλαγμα την επιβολή μικρότερης ποινής. Ασκείται δηλαδή ένας ανέντιμος εκβιασμός που προσβάλλει την αξιοπρέπεια των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι καλούνται σε μία ντροπιαστική δήλωση αποδοχής της πειθαρχικής τους ευθύνης, προκειμένου να αποφύγουν τα χειρότερα.

-- Εισάγεται ο τρόπος επιδόσεων με e-mail και θεωρείται ότι ο διωκόμενος υπάλληλος έχει λάβει την ειδοποίηση με το πέρας τριών εργάσιμων ημερών από την αποστολή του μηνύματος, ανεξάρτητα από το εάν έχει απαντήσει ο ίδιος ότι έλαβε γνώση. Δεν υπάρχει καν πρόβλεψη για την περίπτωση που ο υπάλληλος βρίσκεται σε νόμιμη άδεια. Με αυτόν τον τρόπο, εισάγεται μία αδιανόητη υποχρέωση των υπαλλήλων να έχουν συνεχή πρόσβαση στα e-mail τους εκτός εργασίας, κατά παράβαση κάθε έννοιας εργασιακού δικαιώματος εργάσιμου χρόνου.