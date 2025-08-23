ΠΑΜΕ

Ξεπλένουν τα εγκλήματα του Ισραήλ οι Ευρωπαίοι εργατοπατέρες

Με μια κατάπτυστη «επιστολή ανησυχίας» προς την Υπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, οι ηγεσίες των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC, industriAll, UNIEuropa, ETF κ.ά.) εμφανίζονται να «αγωνιούν» για την κατάσταση στην Παλαιστίνη. Για αυτό όμως που πραγματικά αγωνιούν είναι να ξεπλύνουν την ΕΕ από τις εγκληματικές της ευθύνες και να ρίξουν στάχτη στα μάτια των εργαζομένων για τον δικό τους βρώμικο ρόλο.

Συγκεκριμένα το ΠΑΜΕ αναφέρει: «Η ΕΕ δεν είναι ούτε "άτολμη" ούτε λευκό περιστέρι της Ειρήνης, όπως επιχειρούν να την παρουσιάσουν. Ολοι ξέρουμε την αλήθεια για το ποιες πραγματικά είναι οι "πρωτοβουλίες" και οι ευθύνες της στη σφαγή του λαού της Παλαιστίνης:

Είναι η ίδια η ΕΕ που εξοπλίζει και στηρίζει οικονομικά το Ισραήλ, που ενισχύει την πολεμική του μηχανή, που του αναγνωρίζει το "δικαίωμα αυτοάμυνας". Πάνω από τα ερείπια της Γάζας και τα περισσότερα από 60 χιλιάδες νεκρά παιδιά και αμάχους, το κράτος - δολοφόνος προωθεί τα συμφέροντα των μονοπωλίων της ΕΕ στην περιοχή.

Είναι η ίδια η ΕΕ και οι κυβερνήσεις της που ποινικοποιούν τις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης και διώκουν όσους στέκονται στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού, αξιοποιώντας τρομονόμους και αστυνομοκρατία. Σε συνεργασία με τον ισραηλινό μηχανισμό προπαγάνδας χαρακτηρίζουν ως αντισημίτη οποίον αποκαλύπτει τα εγκλήματα του κράτους - δολοφόνου και αγωνίζεται ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα.

Και όταν μιλούν για "λύση δύο κρατών", εννοούν στην πραγματικότητα ένα μόρφωμα - φάντασμα: Κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του Ισραήλ, χωρίς δική του κυριαρχία, χωρίς στρατό, χωρίς εδαφική ενότητα, απλώς διάσπαρτες εδαφικές νησίδες που συντηρούν όλες τις πηγές της αδικίας σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού.

Οι εργατοπατέρες της ETUC δεν είναι τυχαίοι ούτε αθώοι. Είναι γνωστός ο ρόλος τους στην προώθηση των σχεδίων της ΕΕ. Είναι οι μόνιμοι συνομιλητές της ΕΕ, των κυβερνήσεών της και των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, οι στυλοβάτες της "κοινωνικής συναίνεσης" που φορτώνει κρίσεις, πολέμους και φτώχεια στις πλάτες των λαών. Είναι οι στενοί φίλοι και εταίροι της σιωνιστικής Συνομοσπονδίας Histadrut, του "συνδικάτου" - στήριγμα της ισραηλινής πολεμικής μηχανής της κατοχής, των εποικισμών και της γενοκτονίας.

Είναι οι ίδιοι που στοιχίζονται με τις κατευθύνσεις της πολεμικής οικονομίας της ΕΕ των 850 δισ. ευρώ σε εξοπλισμούς, μετατρέποντας τους εργαζόμενους σε φθηνό καύσιμο για τις ανάγκες του κεφαλαίου και των ιμπεριαλιστικών πολέμων.

Αλληλεγγύη δεν είναι οι επιστολές - πλυντήριο προς την ΕΕ

Η πραγματική αλληλεγγύη είναι η πάλη και η δράση για ρήξη με το καπιταλιστικό σύστημα που γεννά φτώχεια και πολέμους.

Αυτήν την αλληλεγγύη στον λαό της Παλαιστίνης και τους λαούς της Μέσης Ανατολής τη δίνουν η εργατική τάξη και τα ταξικά της συνδικάτα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Στους δρόμους, με συγκεντρώσεις και πορείες.

Στα λιμάνια, μπλοκάροντας τη μεταφορά πολεμικού υλικού.

Στους χώρους δουλειάς, ξεσκεπάζοντας την εμπλοκή κυβερνήσεων, ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και μονοπωλίων στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού.

Δεν δείχνουμε καμία ανοχή στο έγκλημα και σε όσους το στηρίζουν. Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης που στέκεται όρθιος και αγωνίζεται. Δεν μένουμε σιωπηλοί, έχουμε διαλέξει πλευρά και δυναμώνουμε ακόμα περισσότερο τον αγώνα μας για να μπει τέλος σε αυτό το έγκλημα.

Καμία οικονομική, πολιτική, στρατιωτική συνεργασία και στήριξη στο κράτος - δολοφόνο Ισραήλ.

Να σταματήσει τώρα η απαράδεκτη επιχείρηση με στόχο την κατοχή της Λωρίδας της Γάζας.

Αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ.

Να ανοίξουν τώρα όλες οι δίοδοι για να περάσει η απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια.

Λευτεριά στην Παλαιστίνη!

Ολοι στη συγκέντρωση την Κυριακή 24 Αυγούστου, στις 8 το απόγευμα, στο Σύνταγμα».