ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Για του «κόσμου τους λαούς» στις 3 Σεπτέμβρη στο Θέατρο Πέτρας

Με το συγκρότημα «Κοινοί Θνητοί» | «Θέλουμε η συναυλία να γίνει μια μεγάλη διαδήλωση», λέει στον «Ριζοσπάστη» ο πρόεδρος του Συνδικάτου, Π. Γάκιας

* * *

Πλατύ κάλεσμα συμμετοχής απευθύνει τοστη μεγάλη συναυλία που διοργανώνει με τους «Κοινούς Θνητούς» τηνστο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη. Ο «Ριζοσπάστης» μίλησε με τον, πρόεδρο του Συνδικάτου, για αυτήν την πρωτοβουλία.

-- Με σύνθημα το τραγούδι των Κοινών Θνητών «Του κόσμου οι λαοί», ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει το Συνδικάτο;

-- Για εμάς αυτή η συναυλία είναι μία ακόμα μορφή δράσης. Οι οικοδόμοι με κάθε τρόπο εκφράζουμε την έμπρακτη στήριξη και αλληλεγγύη μας στους λαούς που δοκιμάζονται στα πεδία των ιμπεριαλιστικών πολέμων και το κάνουμε για ακόμα μια φορά μέσα κι από τη συναυλία, που θέλουμε να πάρει τον χαρακτήρα διαδήλωσης. Για αυτό καλούμε όλα τα Συνδικάτα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, τα Εργατικά Κέντρα και τις Ομοσπονδίες, τους φορείς να τη στηρίξουν.

Βλέπουμε τι γίνεται στη Γάζα, με τον πολύπαθο λαό της Παλαιστίνης που υφίσταται γενοκτονία από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ και τους συμμάχους του, μεταξύ των οποίων είναι και η ελληνική κυβέρνηση της ΝΔ. Θέλουμε να καταγγείλουμε αυτή τη στάση του Ισραήλ, αλλά και την ελληνική κυβέρνηση που μπλέκεται όλο και πιο βαθιά στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Οπως και τη στάση των άλλων αστικών κομμάτων, που στηρίζουν ενεργά τη στρατηγική σχέση Ελλάδας - Ισραήλ και χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για τη Γάζα. Τους πήρε ο πόνος!





-- Ναι γιατί είναι ένα συγκρότημα που βλέπει μέσα από τον στίχο του τα ζητήματα τα κοινωνικά, τα πολιτικά, από ταξική σκοπιά και αυτό το μήνυμα περνάει κυρίως στη νεολαία. Γι' αυτό κάθε συναυλία τους μετατρέπεται σε πραγματική διαδήλωση. Να πούμε επίσης ότι στη συναυλία θα παρευρίσκεται και ο πρέσβης της Παλαιστίνης στην Ελλάδα. Θα απευθύνει χαιρετισμό και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτό.

-- Πώς υποδέχονται οι εργαζόμενοι αυτή την πρωτοβουλία;

-- Υπάρχει μεγάλη αποδοχή από τους συναδέλφους. Εχουμε ξεκινήσει από πολύ νωρίς την ενημέρωση στα εργοτάξια, στα γιαπιά, με αφίσες, με το σποτ μας, με πανό. Εχουμε συναδέλφους οικοδόμους από χώρες που βρίσκονται μέσα στον κυκλώνα του ιμπεριαλιστικού πολέμου και είναι ένας ακόμα τρόπος να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας.

Θέλουμε να δυναμώσουν οι δεσμοί του Συνδικάτου με οικοδόμους που είναι Παλαιστίνιοι και μάλιστα μικροί σε ηλικία, Σύροι, Αιγύπτιοι, απέναντι στον κοινό εχθρό που είναι το κεφάλαιο, όχι μόνο στον κατασκευαστικό τομέα, αλλά συνολικά. Για το δικό τους συμφέρον συμμετέχουν οι καπιταλιστές, συμμετέχει η χώρα μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και θύματα είναι οι συνάδελφοί μας, που έρχονται εδώ και τους εκμεταλλεύονται ακόμα περισσότερο.

Στόχος μας είναι στη συναυλία να συμμετέχουν όλοι όσοι βρεθήκαμε μαζί το προηγούμενο διάστημα στη «σωστή πλευρά της Ιστορίας», είτε ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, είτε στους αγώνες για το μεροκάματο, για τις συνθήκες δουλειάς μας κ.τ.λ. Οπως θα βρεθούμε ξανά στον δρόμο, την Κυριακή 24 Αυγούστου στις 8 μ.μ. στο Σύνταγμα, στο μεγάλο συλλαλητήριο αλληλεγγύης στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης.

-- Στο κάλεσμα του Συνδικάτου καταγγέλλετε και την προσπάθεια της κυβέρνησης να επιβάλει τη 13ωρη εργασία.

-- Η επίθεση συνεχώς εντείνεται για να κερδοφορεί το κεφάλαιο. Η στροφή στην πολεμική οικονομία έρχεται να δώσει διέξοδο για να «μπουκώσουν» οι όμιλοι με νέα κέρδη, να γίνουν ακόμα πιο ανταγωνιστικοί απέναντι στα αντίπαλα στρατόπεδα, να «πιάσουν τόπο» τα 800 δισ. ευρώ από τον ιδρώτα και το αίμα των λαών.

Από την άλλη, εμείς οι οικοδόμοι και άλλοι κλάδοι έχουμε πληρώσει βαρύ τίμημα με ατέλειωτες ώρες δουλειάς, με νεκρούς και σακατεμένους εξαιτίας αυτής της πολιτικής με τα 6ήμερα και τα 7ήμερα. Η επιβολή του 13ωρου είναι μια συνειδητή, «δολοφονική» θα λέγαμε, επιλογή της εργοδοσίας και της κυβέρνησης, εναρμονισμένη με τις στρατηγικές κατευθύνσεις της ΕΕ για το χτύπημα στον εργάσιμο χρόνο, στην ίδια μας τη ζωή.

Εμείς τους απαντάμε λοιπόν: «Είμαστε απ' τα παιδιά που δεν κάθονται καλά»! Θα μας βρουν ξανά μπροστά τους, όπως μας βρίσκουν κάθε φορά. Οργανώνουμε τον αγώνα μας, ώστε τον πλούτο να τον απολαμβάνουμε εμείς που τον παράγουμε και όχι τα παράσιτα οι καπιταλιστές.

Οργανώνουμε την πάλη μας ενάντια στην εκμετάλλευση, σε αυτήν την βάρβαρη πολιτική, που γεννά φτώχεια, πόλεμο. Για αυτό θέλουμε η συναυλία μας να είναι επιτυχημένη, να αποτελέσει συνέχεια μετά το συλλαλητήριο της Κυριακής, να αγκαλιαστεί από την εργατική τάξη, τον λαό.