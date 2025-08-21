Στο σημερινό τετρασέλιδο «Εργαζόμενοι και Κοινωνική Συμμαχία» μπορείτε να διαβάσετε:
- Ενα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τις γερασμένες και επικίνδυνες υποδομές των νοσοκομείων, με αφορμή τις πολλές πυρκαγιές του τελευταίου διαστήματος και τις βλάβες στους ανελκυστήρες
- Αρθρο για τις πραγματικές αιτίες πίσω από τα εργοδοτικά εγκλήματα, με επίκεντρο την κατάσταση στους χώρους δουλειάς της Κρήτης
- Ανταποκρίσεις από τη δράση των συνδικάτων, μπροστά και στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, στις 6 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη