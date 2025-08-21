Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 6
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Στο σημερινό τετρασέλιδο «Εργαζόμενοι και Κοινωνική Συμμαχία» μπορείτε να διαβάσετε:

  • Ενα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τις γερασμένες και επικίνδυνες υποδομές των νοσοκομείων, με αφορμή τις πολλές πυρκαγιές του τελευταίου διαστήματος και τις βλάβες στους ανελκυστήρες
  • Αρθρο για τις πραγματικές αιτίες πίσω από τα εργοδοτικά εγκλήματα, με επίκεντρο την κατάσταση στους χώρους δουλειάς της Κρήτης
  • Ανταποκρίσεις από τη δράση των συνδικάτων, μπροστά και στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, στις 6 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη
    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Σε επικίνδυνη και οριακή κατάσταση πολλά νοσοκομεία
Δεν είναι μοιραίο να μη γυρνάει ο εργαζόμενος από τη δουλειά...
Παρεμβάσεις - απάντηση στην εργοδοσία, πρωτοβουλίες για την οργάνωση της πάλης
Μαζική συμμετοχή στη στάση εργασίας και στη συγκέντρωση
Μεγάλη συναυλία με τους «Κοινούς Θνητούς»
Ενας στους 5 ασθενείς δεν έχει την αναγκαία περίθαλψη
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
