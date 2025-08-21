ΣΤΟΙΧΕΙΑ EUROSTAT

Ενας στους 5 ασθενείς δεν έχει την αναγκαία περίθαλψη

Κόλαφος για τα ψέματα της κυβέρνησης, που φτιάχνει μαγική εικόνα για το δημόσιο σύστημα Υγείας

Οσα παραμύθια και αλχημείες και αν επιστρατεύσει η κυβέρνηση της ΝΔ, για να στηρίξει τη μαγική εικόνα του ΕΣΥ που ...«βελτιώνεται καθημερινά», η πραγματικότητα του καθημαγμένου δημόσιου συστήματος Υγείας με τις τραγικές ελλείψεις δεν αφήνει κανένα περιθώριο συγκάλυψης και καλλωπισμού των συνεπειών από τη βάρβαρη πολιτική της.

Ενισχυτικά, λοιπόν, σε όσα μέχρι τώρα έχουν αποκαλύψει οι Ενώσεις των υγειονομικών και των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, είναι και τα στοιχεία της έρευνας της Eurostat, που δείχνουν ότι στη χώρα μας 1 στους 5 δεν είχε πρόσβαση σε περίθαλψη και θεραπείες το 2024, λόγω κόστους ή απόστασης.

Τα «βραχιολάκια» της κυβέρνησης και τα άλλα πυροτεχνήματα δεν αλλάζουν το γεγονός ότι οι ελλείψεις σε ιατρικές ειδικότητες, ο τεράστιος χρόνος αναμονής για τα χειρουργεία ταλαιπωρούν καθημερινά χιλιάδες ασθενείς και υγειονομικούς.

Η κατάσταση είναι χειρότερη στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, όπου λείπουν ακόμα και βασικές ειδικότητες όπως παθολόγοι και παιδίατροι, με αποτέλεσμα οι ασθενείς και οι οικογένειές τους να αναγκάζονται να ταξιδέψουν, ξοδεύοντας σχεδόν έναν ολόκληρο μισθό για να θεραπευτούν!

Οσο για τις συνθήκες εργασίας, οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό υπερβαίνουν εαυτούς, ξεχνώντας τι σημαίνει ρεπό, ξεκούραση ή άδεια. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που στους γιατρούς και στους νοσηλευτές οφείλονται μέρες ανάπαυσης που συνολικά συμπληρώνουν χρόνια ολόκληρα!

Μόνο μια ματιά να ρίξει κανείς στους προϋπολογισμούς της τελευταίας 10ετίας, θα διαπιστώσει πως το τσεκούρι για την Υγεία είναι μεγάλο και τη νύφη την πληρώνει για ακόμα μια φορά ο λαός.

Ενδεικτικά στον τελευταίο προϋπολογισμό του 2024 η κυβέρνηση έκανε λόγο για αύξηση 557 εκατ. ευρώ, όμως η αύξηση αυτή αποτελεί χρηματοδότηση του κρατικού προϋπολογισμού στο υπουργείο Υγείας για τον ΕΟΠΥΥ, ώστε να καλυφθούν οι απώλειες που θα είχε από τη μείωση κατά 1% στις ασφαλιστικές εισφορές (0,5% για εργοδότες και 0,5% για εργαζόμενους).

Ουσιαστικά δηλαδή οι εργαζόμενοι μέσω της φορολογίας τους καλούνται από τη μία να καλύψουν την «τρύπα» που δημιουργεί η μείωση του 0,5% των εργοδοτικών εισφορών, και από την άλλη να επιστρέψουν πίσω το 0,5% της μείωσης των εργατικών εισφορών που τάχα θα τους αύξανε τον μισθό!

Να σημειωθεί ότι το 80% των εσόδων του ΕΟΠΥΥ προέρχεται από τις εισφορές των ίδιων των εργαζομένων. Ετσι, σε έναν προϋπολογισμό εσόδων ύψους 7,292 δισ. ευρώ του Οργανισμού, τα 5,778 δισ. προέρχονται από τις ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και γενικά ασφαλισμένων και συνταξιούχων.

Στα παραπάνω, καμαρώνει η κυβέρνηση για την καθιέρωση των απογευματινών χειρουργείων, τα οποία είναι επί πληρωμή, ενώ με νέα ΚΥΑ ανοίγει τον δρόμο στην είσοδο των ιδιωτών γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία, χρεώνοντας κανονικά τους ασθενείς - πελάτες για τις υπηρεσίες τους.

Μοναδικός στόχος είναι να θωρακίσει την επικίνδυνη πολιτική της εμπορευματοποίησης - ιδιωτικοποίησης του δημόσιου συστήματος Υγείας και να την επιταχύνει, εξαναγκάζοντας τον λαό να βάλει ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη.