ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Μεγάλη συναυλία με τους «Κοινούς Θνητούς»

Στη διοργάνωση μεγάλης συναυλίας με τους «Κοινούς Θνητούς» προχωρά τοτηνστο Θέατρο «ΠΕΤΡΑΣ», στην Πετρούπολη.είναι το κάλεσμα του Συνδικάτου, που είναι τα θύματα του μακελειού των ιμπεριαλιστικών πολέμων και των ανταγωνισμών των εκμεταλλευτών.

«Ενώνουμε τη φωνή μας με τους λαούς όλου του κόσμου, που το κεφάλαιο βλέπει την καταστροφή των χωρών τους ως επενδυτική ευκαιρία για νέες μπίζνες πάνω στα συντρίμμια του πολέμου. Για τα πολεμοκάπηλα σχέδιά τους φέρνουν 13ωρη δουλειά σε καιρό ειρήνης, ώστε να μπορούν να μετατρέψουν τον λαό σε κρέας για τα κανόνια του πολέμου», αναφέρει το συνδικάτο.

Απευθύνει πλατύ κάλεσμα συμμετοχής στη συναυλία «σε κάθε εργάτη που χύνει τον ιδρώτα και το αίμα του στα εργοτάξια, στα γιαπιά, στους χώρους δουλειάς, χτίζοντας μεγαθήρια, δείχνοντας τη δύναμη που έχουμε εμείς και η δουλειά μας, γιατί χωρίς αυτή δεν κινείται τίποτα.

Εκεί που ματώνει ο εργάτης, εκεί στους χώρους δουλειάς, «που τα εργοδοτικά εγκλήματα που κοστίζουν ζωές και σακατεμένους συναδέλφους δεν γνωρίζουν διαφορές σε εθνικότητα, χρώμα, γλώσσα, θρησκεία και φυλή. Για αυτό και η πάλη μας για ένα καλύτερο αύριο, για όλα όσα μας αξίζουν, αφορά όλους μας» προσθέτει το κάλεσμα και καταλήγει:

«Οι φωνές μας θα γίνουν μία στις 3 Σεπτέμβρη, ένα τεράστιο κύμα καταδίκης της πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ, της ΕΕ - ΝΑΤΟ, των κομμάτων που στηρίζουν την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο και τη μετατροπή της σε απέραντο αμερικανοΝΑΤΟικό ορμητήριο κατά άλλων λαών.

Καλούμε όλα τα σωματεία της Αττικής, του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τα Εργατικά Κέντρα, τις Ομοσπονδίες, όλους τους εργαζόμενους, να στηρίξουν τη μεγάλη συναυλία που διοργανώνει το Συνδικάτο μας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Εισιτήρια για τη συναυλία διατίθενται στα εξής σημεία: Στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας στη Βερανζέρου 1, Πλ. Κάνιγγος στον 2ο Οροφο, 2103827122, info@syndikatooikodomonathinas.gr από τις 10:00 έως τις 14:00 και από τις 18:00 έως τις 20:00, και στα παραρτήματά του από τις 18:00 έως τις 20:00.