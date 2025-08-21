ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Μαζική συμμετοχή στη στάση εργασίας και στη συγκέντρωση

Απάντηση στηναπό το ΓΝΕ «Θριάσιο» στο Κέντρο Υγείας της Αίγινας έδωσαν χτες οι εργαζόμενοι στομε συμμετοχή στηπου κήρυξε τοτους καιτο μεσημέρι στην είσοδο του νοσοκομείου.

Το Σωματείο απαιτεί την άμεση ανάκληση της εκδικητικής μετακίνησης του γιατρού, κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων στις δημόσιες μονάδες, με παράλληλη ουσιαστική αύξηση των βασικών μισθών και βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Υπενθυμίζεται πως η μετακίνηση του νευροχειρουργού με τη λογική του «εντέλλεσθε» γίνεται εκδικητικά, καθώς ο γιατρός αρνήθηκε να ανακαλέσει την αναρρωτική άδεια που είχε δώσει σε συνάδελφό του στο Κέντρο Υγείας της Αίγινας, παρά τις πιέσεις που δέχτηκε από τον διευθυντή του Κέντρου Υγείας.

Οπως καταγγέλλουν το Σωματείο Εργαζομένων στο ΓΝΕ «Θριάσιο» και η ΕΙΝΑΠ, ο συνάδελφός τους διώκεται επειδή έκανε σωστά τη δουλειά του και δεν υπέκυψε στους εκβιασμούς της διοίκησης. Επιπλέον, η απαράδεκτη αυτή μετακίνηση καταπατά κάθε δικαίωμα του εργαζόμενου, καθώς, όπως καταγγέλλουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, ο γιατρός έχει την αποκλειστική ευθύνη του ανήλικου παιδιού του.

Με αυτήν την ενέργεια, προσθέτει το Σωματείο, «στερούν τον έναν από τους τρεις επιμελητές νευροχειρουργούς από το "Θριάσιο", που είναι το μοναδικό νοσοκομείο της Δυτικής Αττικής ενώ υποδέχεται και πολυτραυματίες από τα νησιά του Αιγαίου, στη δύσκολη περίοδο του Αυγούστου, εν μέσω καλοκαιρινών αδειών».

«Αυτά είναι τα αποτελέσματα χρόνιας υποστελέχωσης των δημόσιων μονάδων Υγείας από όλες τις κυβερνήσεις, που οξύνθηκε ακόμα περισσότερο με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ, όπως καταγράφεται από τη συνεχιζόμενη μείωση των μόνιμων εργαζομένων στην Υγεία (93.580 τον Ιανουάριο 2013 σε 71.524 τον Απρίλιο 2025)», καταλήγει η ανακοίνωση.