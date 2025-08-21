Το καμπανάκι του κινδύνου έχει χτυπήσει προ πολλού για υγειονομικούς και ασθενείς, από τις πυρκαγιές, τις απανωτές βλάβες, τα συχνά ατυχήματα με τα ασανσέρ
Παμπάλαιες υποδομές, αποψιλωμένες τεχνικές υπηρεσίες, απουσία πυρασφάλειας έρχονται να προστεθούν στα ράντζα στους διαδρόμους, στις πολύωρες αναμονές στα επείγοντα, στις μακροχρόνιες λίστες χειρουργείων, στην τραγική έλλειψη προσωπικού. Και όσο βρέχει σοβάδες στα κεφάλια ασθενών και υγειονομικών, για το κεφάλαιο βρέχει ζεστό χρήμα με αιμοδότη τον λαό.
Μια ενδεικτική εικόνα για το πόσο επιβαρυμένα είναι τα κτίρια μεγάλων νοσοκομείων, προκύπτει από το έτος κατασκευής της βασικής δομής, που για πολλά από αυτά είναι του περασμένου ή και του προπερασμένου αιώνα: Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ελπίς» 1842. «Τζάνειο» Νοσοκομείο Πειραιά 1873. Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» 1910. Αιγινήτειο Νοσοκομείο 1905. «Ασκληπιείο Βούλας» 1921. Ναυτικό Νοσοκομείο Αθήνας 1955. Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» 1930.
Οι επικίνδυνες και ακατάλληλες υποδομές στο σύστημα της δημόσιας Υγείας, είναι συνέπεια της ίδιας πολιτικής που ευθύνεται για την υποστελέχωση, τον πεπαλαιωμένο και ελλιπή ιατρικό εξοπλισμό, την αύξηση των πληρωμών από τους ασθενείς, την απουσία ουσιαστικής πρόληψης.
Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι είναι γνωστά τα προβλήματα των γερασμένων υποδομών, η κυβέρνηση υποβαθμίζει διαρκώς σε προσωπικό και μέσα τις τεχνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων, υπονομεύοντας την όποια συντήρηση θα μπορούσε να αποτρέψει τα χειρότερα. Την ίδια ώρα βέβαια, οι ιδιώτες μπαίνουν από την ...μπροστά πόρτα όχι μόνο σε τέτοιες υπηρεσίες, αλλά και στην παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μέσα στα ίδια τα δημόσια νοσοκομεία.
Η απάντηση του υπουργού Υγείας ήταν ότι πρόκειται «για επικοινωνιακά και πολιτικά παιχνίδια», υπερασπιζόμενος τη «μεγάλη εταιρεία» που έχει αναλάβει τη συντήρηση, στερώντας την καλοκαιρινή άδεια από την εργαζόμενη που κινδύνευσε, με το πρόσχημα ότι θα καταθέσει στην ΕΔΕ. Η εταιρεία από την πλευρά της, απέλυσε ως εξιλαστήριο θύμα έναν τεχνικό.
Μόνο το τελευταίο διάστημα έχουν προηγηθεί:
Επίσης, τμήμα της οροφής κατέρρευσε σε θάλαμο της Β' Παθολογικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, μετά από βροχόπτωση. Γιατρός τραυματίστηκε ελαφρά στο Γενικό Νοσοκομείο «Αγιος Δημήτριος» στη Θεσσαλονίκη, μετά την κατάρρευση τμήματος της οροφής του κτιρίου. Μεγάλο τμήμα της οροφής έπεσε σε γραφείο εργαζόμενης στη γραμματεία του 2ου Κέντρου Υγείας Ελευσίνας. Η εργαζόμενη αντιλήφθηκε θόρυβο στην οροφή και απομακρύνθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.
Η απάντηση της κυβέρνησης σε όλα τα παραπάνω, είναι ΕΔΕ που διαχέουν τις ευθύνες σε οποιονδήποτε άλλο εκτός από τους πραγματικούς υπαίτιους, στοχοποίηση για τους εργαζόμενους που αντιδρούν στην κατάντια, δημοσιοποιούν τα γεγονότα και αρνούνται τη συγκάλυψη. Αντιστροφή της πραγματικότητας και συστάσεις για «υπομονή» μέχρι να ολοκληρωθεί το φρεσκάρισμα/ανακαινίσεις σε Τμήματα - κουφάρια, χωρίς προσωπικό, στο πλαίσιο μιας πολιτικής που ούτε μπορεί, ούτε αποσκοπεί στο να εξασφαλιστεί το δικαίωμα στη σύγχρονη και δωρεάν πρόληψη, περίθαλψη, νοσηλεία.
Ομως κι αυτό το παραμύθι έχει «δράκο»... Πρώτα απ' όλα, ακόμα και το ελάχιστο κλάσμα των κονδυλίων που πηγαίνει στην Υγεία, χρησιμοποιείται για την επιτάχυνση της αντιλαϊκής πολιτικής (βλ. απογευματινά χειρουργεία) ή για τον εξωραϊσμό και τη συγκάλυψή της (βλ. ανακαινίσεις).
Ενώ στο σύνολό του, το ταμείο ανάκαμψης είναι ένα υπερμνημόνιο που ο λαός θα το αποπληρώνει μέχρι το 2058, με φοροληστεία και αντιλαϊκά - αντεργατικά προαπαιτούμενα, ενώ τα χρήματα του Ταμείου καταλήγουν στην ενίσχυση μεγάλων ομίλων, για την τόνωση των επενδύσεων και της κερδοφορίας τους.
Από τα πολυδιαφημισμένα 31 δισ. ευρώ του Ταμείου για την Ελλάδα, για την Υγεία προορίζεται περίπου 1,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 317 εκατομμύρια αφορούν ανακαινίσεις. Ούτε μισό ευρώ δεν διατίθεται για την πρόσληψη μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, τη δημιουργία νέων νοσοκομείων (π.χ. στην Ανατολική Αττική, κι ενώ έχουν κλείσει 17 νοσοκομεία και έχουν καταργηθεί 10.000 δημόσιες κλίνες), νέων κρατικών μονάδων ΠΦΥ (από το 2009 έως σήμερα οι δημόσιες δομές ΠΦΥ μειώθηκαν κατά 40% και το προσωπικό τους κατά 50%).
Ολο το χρήμα ρέει ζεστό προς τους επιχειρηματικούς ομίλους που αναλαμβάνουν: Ενεργειακές αναβαθμίσεις και την ξενοδοχειακή ανακαίνιση των ΤΕΠ στα νοσοκομεία. Την προώθηση των ψηφιακών μεταρρυθμίσεων, επικεντρώνοντας στην εφαρμογή των DRGs, των ηλεκτρονικών συστημάτων κοστολόγησης στα δημόσια νοσοκομεία και άλλων θεραπευτικών πρωτοκόλλων, που κατατάσσουν τους ασθενείς σε κατηγορίες, υπολογίζοντας και κοστολογώντας τη μέση διάρκεια νοσηλείας, εκτοξεύοντας παραπέρα τις ιδιωτικές δαπάνες Υγείας (στην Ελλάδα, το 2021 υπολογίζονταν σε πάνω από 1.600 ευρώ/άτομο το έτος). Τον ψηφιακό φάκελο ασθενούς, με τις ασφαλιστικές να τρίβουν τα χέρια τους σε βάρος των ασθενών, πλασάροντας πακέτα σε ιδιωτικές κλινικές ή ιατρικές πράξεις σε δημόσιες δομές προς όφελος ομίλων της Υγείας.
INTIME NEWS