Με επόμενο μεγάλο αγωνιστικό σταθμό τοτοταανεβάζουν στροφές για να είναι μαζική η σύσκεψη προετοιμασίας της κινητοποίησης, την

«Πληρώσαμε - ματώσαμε αρκετά! Φτάνει πια! Καμία θυσία για τα κέρδη των επιχειρηματιών και τα γεράκια του πολέμου!» είναι το μήνυμα που στέλνουν σε κυβέρνηση και εργοδοσία τα συνδικάτα, ενόψει και του νομοσχεδίου για τις 13 ώρες δουλειάς που θα φέρει η κυβέρνηση. Το συλλαλητήριο αποτελεί ταυτόχρονα κλιμάκωση της δράσης για να μην πληρώσει ο λαός τον λογαριασμό της γενικευμένης πολεμικής προπαρασκευής, να απεμπλακεί η χώρα από τα ιμπεριαλιστικά «σφαγεία», να πάψει κάθε στήριξη στο κράτος - δολοφόνο Ισραήλ.

Παρέμβαση για την απόλυση στα «Zara»

Την ίδια στιγμή, μια σειρά σωματεία δίνουν απάντηση με τις κινητοποιήσεις τους στην εργοδοτική επίθεση και προβάλλουν τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, αντιδρώντας σε απολύσεις, εκβιασμούς, αντεργατικά μέτρα.

Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας πραγματοποίησε μια πρώτη παρέμβαση έξω από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας «Zara» στην πλατεία Κοραή, καταγγέλλοντας και ζητώντας να παρθεί πίσω η απαράδεκτη και εκδικητική απόλυση του εργαζόμενου που πρωτοστάτησε μαζί με το Σωματείο ενάντια στις απαράδεκτες συνθήκες δουλειάς, όταν η εργοδοσία υποχρέωσε το προσωπικό να δουλεύει στην αποθήκη δίπλα σε διαρροές νερού!

Στην παρέμβαση παρευρέθηκαν μέλη του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας. Το «παρών» έδωσε και η Διαμάντω Μανωλάκου, βουλευτής του ΚΚΕ.





Θυμίζουμε ότι η εργοδοσία, που διαφημίζει πως «έχει πάνω απ' όλα τους ανθρώπους της» ...ανάγκαζε τους εργαζόμενους ναμε αυτοσχέδιες αντλίες. Ο ΣΕΑ πρωτοστάτησε με παρεμβάσεις και καταγγελία στο Σώμα Επιθεώρησης Υγείας και Ασφάλειας, απαιτώντας την άμεση απομάκρυνση των εργαζομένων μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη.

«Αντί να απολογηθούν, που είχαν τους συναδέλφους μας να εργάζονται επί 3 μέρες σε πλημμυρισμένη αποθήκη, με νερά να στάζουν από τα ταβάνια, προχώρησαν στην απόλυση του συναδέλφου. Ενώ σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να μην σηκωθεί αντίδραση παρέταξαν μπράβους και αστυνομία απέναντι σε εργαζόμενους και το σωματείο, που διεκδικούσε να παρθεί πίσω η άδικη αυτή απόλυση», τονίζει το Σωματείο στην καταγγελία του.

Ο όμιλος «Inditex», όπως σημειώνει ο ΣΕΑ, μετρά 725 εκατ. κέρδη μόνο για το 2024. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Σωματείο στην ανακοίνωσή του, αυτά τα δυσθεώρητα ποσά έχουν βγει από το ξεζούμισμα των εργαζομένων με τις ατελείωτες βάρδιες από πόστο σε πόστο και την ορθοστασία, χωρίς να υπάρχει ούτε μια καρέκλα στη βάρδια.

Οι εργαζόμενοι έχουν αποκτήσει ένα σωρό μυοσκελετικά και άλλα ζητήματα υγείας, γιατί κουβαλούν όλη μέρα εμπορεύματα. «Εχουμε στερηθεί τις οικογένειες και τους φίλους μας, δουλεύοντας ακανόνιστα ωράρια, δουλεύοντας Κυριακές και αργίες...», τονίζει ο ΣΕΑ.

Να σπάσει τώρα ο τσαμπουκάς της εργοδοσίας, καλεί το Σωματείο και απαιτεί την άμεση επαναπρόσληψη του συναδέλφου και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας όλων των εργαζομένων.

Απεργία για τον νεκρό εργαζόμενο στην Αμφιλοχία

Στο εργοτάξιο της ΤΕΡΝΑ στην Αλευράδα Αμφιλοχίας, εκεί όπου την Τρίτη ένας 40χρονος εργαζόμενος καταπλακώθηκε από μηχάνημα έργου και σκοτώθηκε εν ώρα εργασίας, οι συνάδελφοί του συμμετείχαν χτες καθολικά στην απεργία που κήρυξε το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου. Δυνάμεις του Εργατικού Κέντρου και της Ενωσης Οικοδομών στην περιοχή περιφρούρησαν την απεργία και μαζί με τους εργαζόμενους του έργου απαίτησαν να παρθούν μέτρα υγείας και ασφάλειας.

Προετοιμάζουν την εκδήλωση αλληλεγγύης στα Γιάννενα

Ταυτόχρονα διεκδικούν: Να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη στελέχωση των υπηρεσιών του ΣΕΠΕ. Να επανασυσταθούν και να επαναλειτουργήσουν οι μεικτές επιτροπές ελέγχου με τη συμμετοχή των συνδικάτων. Να γίνονται εντατικοί έλεγχοι. Να διαλευκανθούν τα εργοδοτικά εγκλήματα και να αποδοθούν οι ευθύνες σ' αυτούς που τις έχουν.

Το Εργατικό Κέντρο και τα σωματεία του στα Γιάννενα προετοιμάζουν με εντατικούς ρυθμούς τη μεγάλη εκδήλωση αλληλεγγύης που διοργανώνουν για 13η χρονιά την Τρίτη 26 Αυγούστου στην πλατεία Χατζή στους Αμπελόκηπους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλία έντεχνου - λαϊκού τραγουδιού με τους «ΧΑΓΙΑΛ», εργατικού τραγουδιού με μουσικούς της πόλης, δημοτικό γλέντι με την ορχήστρα του Β. Παπαγεωργίου και αφιέρωμα: Του ρολογιού το διάβα στους αιώνες θα πάψουμε ανάποδα να κυλά. «Είμαστε άνθρωποι - Οχι μηχανές, η ελπίδα στον δρόμο της ανατροπής» είναι το σύνθημα της φετινής εκδήλωσης.

Το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων ευχαριστεί και χαιρετίζει τους μουσικούς που συμμετέχουν εθελοντικά στην εκδήλωση αλληλεγγύης.

Για την προπαγάνδιση του λαϊκού γλεντιού, που είναι ταυτόχρονα σταθμός στην προετοιμασία των επόμενων αγώνων, το Συνδικάτο Οικοδόμων Ιωαννίνων πραγματοποίησε χτες περιοδεία στα γιαπιά, με επικεφαλής τους Νίκο Εξαρχο, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, και Θανάση Νάκο, πρόεδρο του Συνδικάτου.

Ενημέρωσαν τους εργαζόμενους για τις εξελίξεις με το 13ωρο, αλλά και για το συλλαλητήριο αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, την Κυριακή 24/8, στις 7 μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο. Τέλος, τους κάλεσαν να δώσουν το «παρών» στην εκδήλωση αλληλεγγύης την ερχόμενη Τρίτη.