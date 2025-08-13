ΟΣΤΙΝ (ΤΕΞΑΣ).-- Ο πλουσιότερος δισεκατομμυριούχος στον κόσμο, Ιλον Μασκ, απείλησε χτες το μονοπώλιο της «Apple» με τη λήψη «άμεσων νομικών μέσων» κατηγορώντας το για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, επειδή αποκλείει ή περιορίζει την πρόσβαση της εφαρμογής Τεχνητής Νοημοσύνης Grok AI (που είναι ενσωματωμένη στην πλατφόρμα δικτύωσης του Ι.Μασκ, «Χ»). Οπως τόνισε, ο Ιλον Μασκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», η «Apple» συμπεριφέρεται με τρόπο που «καθιστά αδύνατο για οποιαδήποτε εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης, εκτός από την «OpenAI», να φτάσει στην 1η θέση στο App Store, κάτι που αποτελεί αναμφισβήτητη παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας».

ΛΙΜΑ.-- Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν σε δύο τροχαία με λεωφορεία στο νότιο Περού, όπως ανακοίνωσαν χτες περουβιανές αρχές. Το δυστύχημα με τους περισσότερους νεκρούς σημειώθηκε στην περιφέρεια Πούνο, όπου λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό. Σκοτώθηκαν 10 άνθρωποι και άλλοι 38 τραυματίστηκαν. Σε παρόμοιο τροχαίο με λεωφορείο, αυτήν τη φορά στην περιφέρεια Κούσκο, σκοτώθηκαν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και περίπου 30 τραυματίστηκαν.