Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 15
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΟΣΤΙΝ (ΤΕΞΑΣ).-- Ο πλουσιότερος δισεκατομμυριούχος στον κόσμο, Ιλον Μασκ, απείλησε χτες το μονοπώλιο της «Apple» με τη λήψη «άμεσων νομικών μέσων» κατηγορώντας το για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, επειδή αποκλείει ή περιορίζει την πρόσβαση της εφαρμογής Τεχνητής Νοημοσύνης Grok AI (που είναι ενσωματωμένη στην πλατφόρμα δικτύωσης του Ι.Μασκ, «Χ»). Οπως τόνισε, ο Ιλον Μασκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», η «Apple» συμπεριφέρεται με τρόπο που «καθιστά αδύνατο για οποιαδήποτε εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης, εκτός από την «OpenAI», να φτάσει στην 1η θέση στο App Store, κάτι που αποτελεί αναμφισβήτητη παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας».

ΛΙΜΑ.-- Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν σε δύο τροχαία με λεωφορεία στο νότιο Περού, όπως ανακοίνωσαν χτες περουβιανές αρχές. Το δυστύχημα με τους περισσότερους νεκρούς σημειώθηκε στην περιφέρεια Πούνο, όπου λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό. Σκοτώθηκαν 10 άνθρωποι και άλλοι 38 τραυματίστηκαν. Σε παρόμοιο τροχαίο με λεωφορείο, αυτήν τη φορά στην περιφέρεια Κούσκο, σκοτώθηκαν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και περίπου 30 τραυματίστηκαν.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Αυτό που βίωσα στις φυλακές του Ισραήλ είναι μόνο μια μικρή γεύση απ' όσα περνούν οι Παλαιστίνιοι
 Παρατείνουν την «ανακωχή» στον εμπορικό πόλεμο
 Το ΠΑΜΕ κατήγγειλε το ρεσάλτο και την απαγωγή του πληρώματος
Μεγάλες φωτιές σε Ισπανία, Πορτογαλία και Τουρκία
 Εργατικό δυστύχημα με δύο νεκρούς στη χαλυβουργία «U.S. Steel»
 Δύο κινεζικά πλοία συγκρούστηκαν ενώ κυνηγούσαν ένα φιλιππινέζικο
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ