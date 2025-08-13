ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ20

Κρίνεται σήμερα η πρόκριση της Εθνικής στα προημιτελικά

Στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι λύγισε η Εθνική ομάδα Πόλο Γυναικών Κ20 και γνώρισε την ήττα με συνολικό σκορ 15-14 από τις ΗΠΑ, στον δεύτερο αγώνα της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών Κ20, στο Σαλβαδόρ της Βραζιλίας.

Ο κανονικός αγώνας, που ήταν συγκλονιστικός, είχε λήξει ισόπαλος 10-10 (πέναλτι 5-4).

Η Εθνική μας έπιασε εξαιρετική απόδοση στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα κόντρα στις Αμερικανίδες, με υψηλά στάνταρ σε όλους τους τομείς και κατάφερε να προηγηθεί με 5-2, αλλά και με 8-5, λίγο πριν από τη λήξη του τρίτου οκταλέπτου. Εκεί υπήρξε ένα κενό διάστημα όπου η Εθνική μας έπαθε σχετικό μπλακ άουτ, που της στοίχισε στο φινάλε. Οι ΗΠΑ, με σερί 4-0, προηγήθηκαν 9-8 και στη συνέχεια 10-9. Η Τριχά (κορυφαία της Ελλάδας με 5 γκολ) ισοφάρισε στο τελικό 10-10 πριν από τη λήξη του αγώνα και οδηγηθήκαμε στα πέναλτι.

Εκεί οι ομάδες σκόραραν από τέσσερις φορές συνεχόμενες, στη συνέχεια οι τερματοφύλακες έκαναν από δύο αποκρούσεις. Η Αμερικανίδα γκολκίπερ, όμως, έκανε και τρίτη επέμβαση στο χτύπημα της Κρασσά και στο επόμενο πέναλτι των ΗΠΑ η Χάσσετ σκόραρε για τη νίκη των Αμερικανίδων.

Η ελληνική ομάδα πήρε, πάντως, έναν βαθμό από τον συγκεκριμένο αγώνα (2 οι νικήτριες Αμερικανίδες) και βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας του Β' Ομίλου με 4 βαθμούς, πίσω από τις ΗΠΑ που είναι στην πρώτη με 5.

Στον άλλον αγώνα της 2ης αγωνιστικής του β' ομίλου, η Ιταλία επικράτησε της Ουγγαρίας με 9-8. Να σημειωθεί ότι στον πρώτο της αγώνα η Εθνική μας είχε επικρατήσει της Ιταλίας με 13-11.

Ολα, πλέον, θα κριθούν, όσον αφορά την κατάκτηση των δύο πρώτων προνομιούχων θέσεων (που δίνουν απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά) από τα αποτελέσματα της 3ης και τελευταίας αγωνιστικής του ομίλου σήμερα, όπου η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ουγγαρία και οι ΗΠΑ κοντράρονται με την Ιταλία.