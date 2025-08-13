Αντιδράσεις για την απαράδεκτη μεταχείριση που υπέστη ο Πέτρος Κρίκης λόγω έκφρασης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απαράδεκτη μεταχείριση του Πέτρου Κρίκη, Προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Προπονητών Πάλης, κατά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης στο Ολυμπιακό Κέντρο Ανω Λιοσίων, επειδή εξέφρασε την αλληλεγγύη του στην Παλαιστίνη.

«Η αφαίρεση του παλαιστινιακού φουλαριού από τον λαιμό του, η απομάκρυνσή του από τους επίσημους χώρους και η στέρηση της διαπίστευσής του αυθαίρετα από τον ΓΓ της ΕΛΟΠ, χωρίς καμία απόφαση ΔΣ της ΕΛΟΠ, αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του δικαιώματος στην ελεύθερη έκφραση», αναφέρει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Κλασικού Αθλητισμού προσθέτοντας μεταξύ άλλων ότι «ο αθλητισμός είναι φορέας αξιών, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς - όχι χώρος φίμωσης και αποκλεισμών».

Αντίστοιχα, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Κολύμβησης - Υδατοσφαίρισης - Συγχρονισμένης Κολύμβησης, σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «αντί η Διοίκηση του Συλλόγου Προπονητών Πάλης να υπερασπιστεί τον Πρόεδρό της, επέλεξε να τον αποδοκιμάσει και να τον αντικαταστήσει από τη θέση του εκπροσώπου στην ΕΛΟΠ, επικαλούμενη την... άσκηση του δικαιώματός του να εκφράζεται ελεύθερα. Πρόκειται για πρακτική που δεν συνάδει με τις αρχές του αθλητισμού και της δημοκρατικής εκπροσώπησης».

Τη στήριξή του στον Π. Κρίκη εκφράζει με δήλωσή του και ο Αλέξανδρος Νίτσιος, Α' Αντιπρόεδρος της ΕΛΟΠ, σημειώνοντας ότι η συμβολική ενέργειά του «να φορέσει ένα παλαιστινιακό φουλάρι ως ένδειξη αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, δεν θεωρώ ότι πρόσβαλε ή εξέθεσε ούτε τον σύλλογο προπονητών, ούτε την ΕΛΟΠ στους διοργανωτές των αγώνων». Και προσθέτει ακόμα ότι: «Ο κ. Κρίκης έχει αποδείξει όλο αυτό το διάστημα με την παρουσία του στα διοικητικά όργανα της ΕΛΟΠ ότι υπερασπίζεται τα συμφέροντα των συναδέλφων του προπονητών, αντιτάχθηκε σε επιβαρύνσεις προς σωματεία και αθλητές, διεκδίκησε χρηματοδοτήσεις και διοργανώσεις που ανακουφίζουν οικονομικά τους συμμετέχοντες, και στάθηκε απέναντι σε αποφάσεις που παραμελούν βασικές ανάγκες των αθλητών».