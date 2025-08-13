ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ

Επιδιώκει σήμερα να σφραγίσει την πρωτιά αήττητη η Εθνική

Το μακρύ καλοκαίρι του 2025 για την Εθνική ανδρών στο βόλεϊ φτάνει στο τέλος του σήμερα, με τον εντός έδρας αγώνα απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία, στο κλειστό του Ρέντη, για την 5η αγωνιστική του 6ου προκριματικού ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (13/8, 20.00, ΕΡΤ3).

Η γαλανόλευκη έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωβόλεϊ 2026, αλλά θέλει να κλείσει αήττητη τη φετινή της πορεία στα προκριματικά και να ολοκληρώσει το καλοκαίρι με ακόμη μια νίκη.

Η Εθνική Ανδρών φέτος έκλεψε τις εντυπώσεις τόσο με την παρουσία της στο Final-4 του Golden European League όσο και με την πορεία της στα προκριματικά του Euro, και θέλει τον κόσμο στο πλευρό της για να πανηγυρίσουν όλοι μαζί την 4η συνεχόμενη παρουσία σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Η είσοδος στο κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» του Ρέντη είναι ελεύθερη.

Η βαθμολογία στον όμιλο έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Ελλάδα 3 νίκες - 0 ήττες, 9 βαθμοί, 9-1 σετ, 240-165 πόντοι.

Βόρεια Μακεδονία 1 νίκη - 1 ήττα, 3 βαθμοί, 4-3 σετ, 161-134 πόντοι.

Γεωργία 0 νίκες - 3 ήττες, 0 βαθμοί, 0-9 σετ, 123-225 πόντοι.

Την πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2026 θα πάρουν από τους 7 προκριματικούς ομίλους οι 7 πρώτοι και οι 5 καλύτεροι δεύτεροι.