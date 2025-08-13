Σε Λήμνο, Αγιο Ευστράτιο και Λέσβο η Aegean Regatta 2025

Στις θάλασσες του Βορειοανατολικού Αιγαίου θα πλεύσουν από τιςτα σκάφη που παίρνουν μέρος στην. Πρόκειται για τον διεθνή ιστιοπλοϊκό αγώνα ανοιχτής θαλάσσης, που αποτελεί θεσμό για τα ναυταθλητικά δεδομένα του Αιγαίου Πελάγους και κάθε χρόνο συγκεντρώνει τα περισσότερα και καλύτερα σκάφη από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα ιστιοπλοϊκά θα ανοίξουν πανιά από τη Μύρινα της Λήμνου και με ενδιάμεσους σταθμούς τον Αγιο Ευστράτιο και το Πλωμάρι θα καταλήξουν στη Μυτιλήνη για τον τερματισμό, σε μία βδομάδα έντονων συγκινήσεων και γνωριμίας με τα υπέροχα νησιά.

Το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Αυγούστου θα γίνουν οι εγγραφές και οι επιθεωρήσεις και στις 21.00 το βράδυ της Κυριακής θα γίνει η τελετή έναρξης στη Μύρινα της Λήμνου.

Ο πρώτος Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί της Δευτέρας 25 Αυγούστου από τη Μύρινα με κατάληξη τον Αγιο Ευστράτιο (περίπου 21 ναυτικά μίλια), όπου το βράδυ θα γίνουν οι απονομές επάθλων.

Ο επόμενος Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας, την Τρίτη 26 Αυγούστου από τον Αγιο Ευστράτιο, θα έχει κατάληξη το Πλωμάρι της Λέσβου (περίπου 76 ναυτικά μίλια).

Ακολουθεί την Τετάρτη ημέρα ξεκούρασης και την Πέμπτη μια Παράκτια Διαδρομή στο Πλωμάρι (περίπου 10 ναυτικά μίλια) και το βράδυ της Πέμπτης 28 Αυγούστου οι απονομές στο Πλωμάρι.

Την Παρασκευή 29 Αυγούστου ακολουθεί Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας από το Πλωμάρι στη Μυτιλήνη (περίπου 20 ναυτικά μίλια) και το πρωί του Σαββάτου 30 Αυγούστου μια παράκτια διαδρομή στη Μυτιλήνη (περίπου 8 ναυτικά μίλια) για να σημάνει η τελετή λήξης το βράδυ του Σαββάτου στη Μυτιλήνη.