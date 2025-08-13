Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley Κ19

Οι δίδυμες αδερφές από την Ηγουμενίτσα, Σπυριδούλα και Αλεξάνδρα Τσάτσου, μια εβδομάδα μετά τη 2η θέση στα Juniors K17 Finals, κατάφεραν να βρεθούν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου κατακτώντας τον τίτλο στους τελικούς του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Beach Volley Κ19, που ολοκληρώθηκαν στις εγκαταστάσεις του Sportcamp στο Λουτράκι την περασμένη Κυριακή.

Αντίπαλές τους στον τελικό ήταν οι Ιωάννα Βερβεράκη και Εύη Πρινιωτάκη από την Κρήτη (συμπαίκτριες και στον ΟΦΗ), που ανέβηκαν στη δεύτερη θέση του βάθρου. Τα δυο ζευγάρια είχαν αναμετρηθεί και στον πρώτο αγώνα του Δ' ομίλου όταν Αλεξάνδρα και Σπυριδούλα είχαν επικρατήσει πολύ δύσκολα με 2-1 σετ (18-21, 27-25, 21-19). Στον τελικό όμως το σασπένς κράτησε μόνο για ένα σετ και τελικά κέρδισαν με 2-0.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το ζευγάρι Γενημανώλη Ραφαέλα και Σκαρτσίλη Ηλέκτρα.

Αντίστοιχα στα αγόρια, πρωταθλητές Ελλάδας αναδείχθηκαν οι Νικόλας Μάντζιος και Ορέστης Αναγνωστάκης. Αν και έγιναν ζευγάρι τη φετινή χρονιά, Ορέστης και Νικόλας κατάφεραν να κατακτήσουν τον τίτλο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ19. Αντίπαλοί τους στον τελικό οι Γιώργος Δημητριάδης και Λεωνίδας Ράπτης, οι οποίοι αν και δεν ξεκίνησαν καλά τη μάχη για το χρυσό, απάντησαν στο δεύτερο σετ και έστειλαν το ματς στο τάι μπρέικ. Εκεί στο 3-3 οι τελικοί νικητές άρχισαν να χτίζουν μια διαφορά (5-3, 7-4, 9-5, 11-6), αλλά Γιώργος και Λεωνίδας μείωσαν σε 12-10, ωστόσο στην επόμενη φάση έχασαν την κόντρα για να πλησιάσουν στον πόντο, για να φτάσουμε στο τελικό 15-11.

Στην τρίτη θέση του βάθρου ανέβηκαν οι Στέλιος Βαγγέλης και Χρήστος Σμπόνιας.

    

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Αντιδράσεις για την απαράδεκτη μεταχείριση που υπέστη ο Πέτρος Κρίκης λόγω έκφρασης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό
Επιδιώκει σήμερα να σφραγίσει την πρωτιά αήττητη η Εθνική
 Κρίνεται σήμερα η πρόκριση της Εθνικής στα προημιτελικά
Σε Λήμνο, Αγιο Ευστράτιο και Λέσβο η Aegean Regatta 2025
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ