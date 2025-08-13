Ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley Κ19

Οι δίδυμες αδερφές από την Ηγουμενίτσα,, μια εβδομάδα μετά τη 2η θέση στα Juniors K17 Finals, κατάφεραν να βρεθούν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου κατακτώντας τον τίτλο στους τελικούς του, που ολοκληρώθηκαν στις εγκαταστάσεις του Sportcamp στο Λουτράκι την περασμένη Κυριακή.

Αντίπαλές τους στον τελικό ήταν οι Ιωάννα Βερβεράκη και Εύη Πρινιωτάκη από την Κρήτη (συμπαίκτριες και στον ΟΦΗ), που ανέβηκαν στη δεύτερη θέση του βάθρου. Τα δυο ζευγάρια είχαν αναμετρηθεί και στον πρώτο αγώνα του Δ' ομίλου όταν Αλεξάνδρα και Σπυριδούλα είχαν επικρατήσει πολύ δύσκολα με 2-1 σετ (18-21, 27-25, 21-19). Στον τελικό όμως το σασπένς κράτησε μόνο για ένα σετ και τελικά κέρδισαν με 2-0.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το ζευγάρι Γενημανώλη Ραφαέλα και Σκαρτσίλη Ηλέκτρα.

Αντίστοιχα στα αγόρια, πρωταθλητές Ελλάδας αναδείχθηκαν οι Νικόλας Μάντζιος και Ορέστης Αναγνωστάκης. Αν και έγιναν ζευγάρι τη φετινή χρονιά, Ορέστης και Νικόλας κατάφεραν να κατακτήσουν τον τίτλο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ19. Αντίπαλοί τους στον τελικό οι Γιώργος Δημητριάδης και Λεωνίδας Ράπτης, οι οποίοι αν και δεν ξεκίνησαν καλά τη μάχη για το χρυσό, απάντησαν στο δεύτερο σετ και έστειλαν το ματς στο τάι μπρέικ. Εκεί στο 3-3 οι τελικοί νικητές άρχισαν να χτίζουν μια διαφορά (5-3, 7-4, 9-5, 11-6), αλλά Γιώργος και Λεωνίδας μείωσαν σε 12-10, ωστόσο στην επόμενη φάση έχασαν την κόντρα για να πλησιάσουν στον πόντο, για να φτάσουμε στο τελικό 15-11.

Στην τρίτη θέση του βάθρου ανέβηκαν οι Στέλιος Βαγγέλης και Χρήστος Σμπόνιας.