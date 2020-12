Μηνύματα αλληλεγγύης και καταδίκης της καταστολής

Την αλληλεγγύη τους στα συνδικάτα και ιδιαίτερα στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων, για την καταστολή και τις απαγορεύσεις που αντιμετωπίζουν, εκφράζουν συνδικαλιστικές οργανώσεις από μια σειρά χωρών: Το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Γραφείο της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, η συνδικαλιστική οργάνωση «Left Bloc OGB» (Αυστρία), το Συνδικάτο στις Κατασκευές United Union of Roofers Local 36 (Λος Αντζελες, ΗΠΑ), η Ομοσπονδία Τροφίμων Σερβίας, η Συντεχνία Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ (Κύπρος), η οργάνωση LAB (Ισπανία, Χώρα των Βάσκων), η οργάνωση CSC (Ισπανία, Καταλονία), η οργάνωση «Intersindical Canarias» (Ισπανία, Κανάριοι Νήσοι), η συνδικαλιστική οργάνωση CUT (Ισπανία, Γαλικία), η οργάνωση COS (Ισπανία, Καταλονία), η συνδικαλιστική οργάνωση USB (Ιταλία), η Ενωση Δημοκρατικών Συνδικάτων JCDTU (Σρι Λάνκα), η Ομοσπονδία Federation of Workers' Councils and Unions in Iraq (Ιράκ), η Εθνική Ομοσπονδία Jatiyo Sramik (Μπαγκλαντές), η συνδικαλιστική οργάνωση Βοημίας - Μοραβίας OS CMS (Τσεχία), το Συνδικάτο Μετρό Στοκχόλμης Seko Klubb 111 (Σουηδία), η Ομοσπονδία Εργαζομένων Ταχυδρομείων - Τηλεπικοινωνιών Παλαιστίνης, το Συνδικάτο ΑΛΒΑ (Μπαχρέιν) και το Συνδικάτο Sindacato Generale di Base (Ιταλία).