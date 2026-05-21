Στους ρυθμούς του Φάιναλ 4 στο ΟΑΚΑ

Ξεκίνησε χθες η αντίστροφη μέτρηση για τη διεξαγωγή του Φάιναλ 4 της φετινής Εuroleague, στο κλειστό του ΟΑΚΑ, με την ελληνική πρωτεύουσα να μπαίνει στους ρυθμούς της τελικής φάσης της διοργάνωσης το διάστημα 22 - 24 Μάη.

Οι τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης αρχικά θα κοντραριστούν στους αυριανούς ημιτελικούς, με στόχο την πρόκριση στον τελικό. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενερμπαχτσέ, στην κόντρα των δύο φαβορί για το τρόπαιο, ενώ το άλλο ματς αποτελεί ισπανική υπόθεση, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης αναμετριέται με την ευχάριστη έκπληξη της φετινής διοργάνωσης Βαλένθια. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 21.00, ενώ από φέτος δεν υπάρχει μικρός τελικός, καθώς η Λίγκα αποφάσισε την κατάργησή του.

Οσον αφορά τον Ολυμπιακό, από χθες μπήκε για τα καλά στους ρυθμούς του Φάιναλ 4, με την ομάδα να μεταβαίνει στο ξενοδοχείο όπου βάσει των κανονισμών της Euroleague συγκεντρώνονται οι ομάδες της τελικής φάσης. Οι «ερυθρόλευκοι» δίνουν το «παρών» σε Φάιναλ 4 για 15η φορά και 5η συνεχόμενη, αποτελώντας μέρος της τελικής τετράδας ανελλιπώς από το 2022. Η φετινή συμμετοχή έχει για την ομάδα του Πειραιά την ιδιαιτερότητα ότι είναι η πρώτη φορά που θα πάρει μέρος σε Φάιναλ 4 το οποίο πραγματοποιείται σε ελληνικό έδαφος, καθώς δεν είχε προκριθεί σε αυτά που είχαν γίνει στο ΣΕΦ (1993), στην Πυλαία (2000) και στο ΟΑΚΑ (2007).





Στο πνεύμα της διεξαγωγής του Φάιναλ 4 στο ΟΑΚΑ, χθες έγινε συνάντηση του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη με τον CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, για θέματα της διοργάνωσης. Σημειωτέον, παρότι πρόκειται για την τελική φάση μιας διοργάνωσης κλειστής Λίγκας - εταιρείας, με τις ομάδες να είναι και μέτοχοι σε αυτή, η κυβέρνηση χρηματοδότησε το Φάιναλ 4 στο ΟΑΚΑ με πάνω από 10 εκατ. ευρώ, ποσό - ρεκόρ για όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν διοργανώσει Φάιναλ 4. Μόνο το Αμπου Ντάμπι πέρυσι έδωσε περισσότερα χρήματα για τη διοργάνωση της τελικής φάσης της Euroleague.