Οι τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης αρχικά θα κοντραριστούν στους αυριανούς ημιτελικούς, με στόχο την πρόκριση στον τελικό. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενερμπαχτσέ, στην κόντρα των δύο φαβορί για το τρόπαιο, ενώ το άλλο ματς αποτελεί ισπανική υπόθεση, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης αναμετριέται με την ευχάριστη έκπληξη της φετινής διοργάνωσης Βαλένθια. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 21.00, ενώ από φέτος δεν υπάρχει μικρός τελικός, καθώς η Λίγκα αποφάσισε την κατάργησή του.
Οσον αφορά τον Ολυμπιακό, από χθες μπήκε για τα καλά στους ρυθμούς του Φάιναλ 4, με την ομάδα να μεταβαίνει στο ξενοδοχείο όπου βάσει των κανονισμών της Euroleague συγκεντρώνονται οι ομάδες της τελικής φάσης. Οι «ερυθρόλευκοι» δίνουν το «παρών» σε Φάιναλ 4 για 15η φορά και 5η συνεχόμενη, αποτελώντας μέρος της τελικής τετράδας ανελλιπώς από το 2022. Η φετινή συμμετοχή έχει για την ομάδα του Πειραιά την ιδιαιτερότητα ότι είναι η πρώτη φορά που θα πάρει μέρος σε Φάιναλ 4 το οποίο πραγματοποιείται σε ελληνικό έδαφος, καθώς δεν είχε προκριθεί σε αυτά που είχαν γίνει στο ΣΕΦ (1993), στην Πυλαία (2000) και στο ΟΑΚΑ (2007).
