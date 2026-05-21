ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2026

«Ερυθρόλευκη» πρωτοκαθεδρία

Με ρεκόρ, πλήθος σπουδαίων επιδόσεων σε ατομικό επίπεδο και τον Ολυμπιακό και το Παλαιό Φάληρο να μοιράζονται τους τίτλους σε ομαδικό επίπεδο, ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα το φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών (και το αντίστοιχο για τις ηλικίες Κ23) που πραγματοποιήθηκε στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ. Η φετινή διοργάνωση χαρακτηρίστηκε από τον μεγαλύτερο συναγωνισμό τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο συλλόγων που διεκδίκησαν τις θέσεις του βάθρου των κατηγοριών, αλλά και για τους αθλητές και τις αθλήτριες που έκαναν τη δική τους προσπάθεια διάκρισης.

Σε ομαδικό επίπεδο ο Ολυμπιακός διεύρυνε την εγχώρια πρωτοκαθεδρία του, κατακτώντας την 1η θέση στη γενική βαθμολογία με 1.485 βαθμούς και αφήνοντας στη 2η με 1.410 βαθμούς το Παλαιό Φάληρο, που πάλεψε για την πρωτιά, και στην 3η με 617 βαθμούς τον Παναθηναϊκό. Για τους «ερυθρόλευκους» ήταν ο 67ος τίτλος στη διοργάνωση και ο 31ος συνεχόμενος, καθώς ο Ολυμπιακός κατακτά τον τίτλο ανελλιπώς από το 1996 μέχρι σήμερα.

Παράλληλα ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον τίτλο στην κατηγορία των ανδρών, παίρνοντας την 1η θέση στην βαθμολογία με 788 βαθμούς, με το Παλαιό Φάληρο και εδώ 2ο με 695 βαθμούς και 3ο τον ΠΑΟΚ με 361.

Το Παλαιό Φάληρο διέπρεψε κι αυτό σε επίπεδο συλλόγων, καθώς κατέκτησε τον τίτλο στις γυναίκες και σάρωσε στο πρωτάθλημα νέων, πρωτεύοντας σε όλες τις κατηγορίες. Συγκεκριμένα, στις γυναίκες το Παλαιό Φάληρο ήταν 1ο με 715 βαθμούς, αφήνοντας 2ο τον Ολυμπιακό με 697 και 3ο τον Παναθηναϊκό με 261.

Στο πρωτάθλημα νέων - νεανίδων η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου ήταν κυρίαρχη, καθώς κατέλαβε την 1η θέση της γενικής κατάταξης με 1.252,5 βαθμούς, παίρνοντας την πρωτιά και στις επιμέρους κατηγορίες νέων - νεανίδων, ενώ στη γενική κατάταξη ακολούθησαν ο Ολυμπιακός με 1.065 βαθμούς και ο ΠΑΟΚ με 792.