AΓΓΛΙΑ - PREMIER LEAGUE

Επέστρεψε στην κορυφή η Αρσεναλ

Πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από 22 χρόνια αναδείχθηκε η Αρσεναλ. Στο πλαίσιο της 37ης και προτελευταίας αγωνιστικής της Premier League οι «κανονιέρηδες» του Λονδίνου νίκησαν 1-0 την Μπέρνλι και σε συνδυασμό με το στραβοπάτημα της 2ης Μάντσεστερ Σίτι, που έμεινε στο 1-1 με την Μπόρνμουθ, εξασφάλισαν και μαθηματικά την κατάκτηση του φετινού τίτλου, ο οποίος είναι ο 14ος στην Ιστορία τους.

Την ίδια ώρα παραμένουν λεπτές οι ισορροπίες σε ό,τι αφορά τη μάχη για την παραμονή, με την Τότεναμ και τη Γουέστ Χαμ να είναι οι δύο ομάδες που ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής θέλουν να αποφύγουν τη 18η θέση και τον υποβιβασμό στην Championship (δεύτερη κατηγορία) μαζί με τις ήδη υποβιβασμένες Γουλβς και Μπέρνλι. Προβάδισμα σωτηρίας έχει η Τότεναμ, που είναι 2 βαθμούς μπροστά και την 38η αγωνιστική θέλει μια απλή ισοπαλία με αντίπαλο την Εβερτον, ενώ η Γουέστ Χαμ χρειάζεται μόνο νίκη απέναντι στη Λιντς.

Ανοιχτή ενόψει του φινάλε παραμένει και η συμπλήρωση των θέσεων για τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια».