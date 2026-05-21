SUPER LEAGUE

Πέφτει η αυλαία των πλέι άουτ

Με την υπόθεση της παραμονής στην κατηγορία να έχει ήδη κριθεί, η διαδικασία των πλέι άουτ της Super League ολοκληρώνεται σήμερα με τη διεξαγωγή της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής, η οποία παράλληλα ρίχνει την αυλαία της αγωνιστικής δράσης στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας για τη σεζόν 2025 - 2026, καθώς τα πλέι οφ έχουν ολοκληρωθεί από την προηγούμενη Κυριακή.

Θυμίζουμε ότι την 9η αγωνιστική υποβιβάστηκαν και μαθηματικά ο Πανσερραϊκός και η ΑΕΛ, ενώ κερδισμένοι των πλέι άουτ ήταν ο Αστέρας Τρίπολης, που αν και στο τέλος της κανονικής περιόδου βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή, και η Κηφισιά, που ξεμπέρδεψε νωρίς με τον στόχο της σωτηρίας. Ετσι, σήμερα, χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, οι ομάδες αναμένεται να κυνηγήσουν το θετικό αποτέλεσμα για λόγους γοήτρου, επιδιώκοντας το νικηφόρο φινάλε στις υποχρεώσεις τους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα: Ατρόμητος - Πανσερραϊκός (18.00 - Novasports 2), Κηφισιά - ΑΕΛ (19.00 - Cosmote Sport 2), Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης (19.00 - Cosmote Sport 1).