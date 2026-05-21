ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Απάντηση του ΠΑΟΚ στους τελικούς του χάντμπολ

Πόλο: Εκαναν το πρώτο βήμα Ολυμπιακός και ΝΟΒ

Στα ίσια έφερε τη σειρά των τελικών στην Α1 χάντμπολ γυναικών ο ΠΑΟΚ, νικώντας 35-29 την ΑΕΚ στη Μίκρα, στον δεύτερο αγώνα της σειράς. Οι «ασπρόμαυρες», που είχαν ηττηθεί στον πρώτο τελικό, ισοφάρισαν σε 1-1 και διατήρησαν ακέραιες τις ελπίδες τους για τον τίτλο, που κρίνεται στις 3 νίκες. Η συνέχεια δίνεται αύριο Παρασκευή στο κλειστό του Καματερού, με την ΑΕΚ να φιλοξενεί ξανά τον ΠΑΟΚ, στον τρίτο τελικό. Θυμίζουμε ότι εφόσον χρειαστεί πέμπτος τελικός θα γίνει με γηπεδούχο την ΑΕΚ, η οποία έχει το πλεονέκτημα έδρας ως 1η της κανονικής περιόδου.

Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τελικό της Water Polo League έκαναν τα δύο φαβορί του πρωταθλήματος, Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη, μετά τους πρώτους αγώνες για τα ημιτελικά. Εκεί ο Ολυμπιακός, με τον αέρα της πρόσφατης πρόκρισής του στο Φάιναλ 4 του Champions League, νίκησε στον Πειραιά τον συμπολίτη Εθνικό με 20-9, ενώ η Βουλιαγμένη επικράτησε 14-6 της Γλυφάδας στην κόντρα των νοτίων προαστίων. Να σημειωθεί ότι η πρόκριση στους τελικούς κρίνεται στις δύο νίκες και ότι το πλεονέκτημα έδρας έχουν ο Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη.

Ποδόσφαιρο: Πανηγύρισε τον τίτλο ο ΠΑΟΚ

Με επιβλητική νίκη 6-0 επί του Βόλου στο γήπεδο της Τούμπας στο φινάλε της φετινής σεζόν γιόρτασε ο ΠΑΟΚ την κατάκτηση του τίτλου στη Super League ποδοσφαίρου γυναικών, κατά την 26η και τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι «ασπρόμαυρες» πραγματοποιώντας σπουδαία πορεία στη φετινή σεζόν κατάφεραν να αναδειχθούν πρωταθλήτριες παραμένοντας αήττητες. Ο φετινός τίτλος του ΠΑΟΚ αποτελεί τον 20ό συνολικά στην Ιστορία της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου, που είναι ο πολυνίκης του θεσμού.

Τα άλλα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής: ΡΕΑ - Αστέρας Τρίπολης 2-0, Νέες Ατρομήτου - ΟΦΗ 0-4, Παναθηναϊκός - Αγία Παρασκευή 1-0, Τρίκαλα - Οδυσσέας Μοσχάτου 0-3, Κηφισιά - Αχαρναϊκός 0-3 (άνευ αγώνα).

Η τελική βαθμολογία: ΠΑΟΚ 72, ΑΕΚ 64, Αστέρας Τρίπολης 51, ΟΦΗ 49, Παναθηναϊκός 48, ΡΕΑ 47, Αγία Παρασκευή 38, Οδυσσέας Μοσχάτου 37, Κηφισιά 33, Τρίκαλα 14, Αχαρναϊκός -9 (έχει αποχωρήσει). Οι τέσσερις τελευταίοι υποβιβάζονται στη β' κατηγορία.