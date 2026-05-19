Τρίτη 19 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 29
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Και φέτος το καλοκαίρι στην αυλή του «Από Κοινού»

Με την παράσταση «Stand-upάντεχα» η Ελένη Γερασιμίδου και ο Αντώνης Ξένος θα βρεθούν επί σκηνής στην Αυλή του «Από Κοινού» φέτος το καλοκαίρι, και συγκεκριμένα από τις 20 Ιούνη και κάθε Σάββατο στις 9 μ.μ.

Ενας άντρας μονολογεί ασυνάρτητα. Σταδιακά αυτός ο παραληρηματικός μονόλογος μετατρέπεται σε μέθοδο ομαδικής ψυχοθεραπείας, με τον επί σκηνής πάσχοντα να αλλάζει ταυτότητα με μαεστρία και να παίρνει τη θέση του «ειδικού» θεραπευτή... Για να αποφευχθούν τα χειρότερα, αναλαμβάνει να σώσει την κατάσταση μια «παντρεμένη» της διπλανής πόρτας, που ως όπλο της σε κάθε δυσάρεστο προβάλλει πάντα το χιούμορ...

Συντελεστές:

Κείμενο: Ελένη Γερασιμίδου.

Παίζουν: Αντώνης Ξένος, Ελένη Γερασιμίδου.

Επιμέλεια: Αγγελική Ξένου.

Early bird στα 8 ευρώ μέχρι την ημερομηνία της πρεμιέρας.

Κρατήσεις θέσεων: 2114057249.

Ηλεκτρονική προπώληση: more.com

    

