Τα τραγούδια του Θάνου στον Λυκαβηττό

Τη Δευτέρα 20 Ιούλη, η μουσική και τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στον Λυκαβηττό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών που θα ενώσουν τις φωνές τους. Μία συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη, που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική, που αγάπησε τον κόσμο και τον αγάπησε κι εκείνος.

Τραγούδια αγαπημένα, που πολλές γενιές περπάτησαν μαζί τους, άλλοτε χορεύοντας «πάνω στο φτερό του καρχαρία» κι άλλοτε στον ρυθμό της «Ρόζας». Και θα είναι εκεί στον Λυκαβηττό οι δικοί του άνθρωποι, που αγάπησαν και εκείνον και τις μουσικές του τιμώντας για άλλη μια φορά τον Θάνο. Η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Δημήτρης Μπάσης και ο Μίλτος Πασχαλίδης, που μοιράστηκαν πολλές στιγμές, πολλές συναυλίες, πολλά μουσικά χιλιόμετρα με τον Θάνο και μαζί τους η Μαρία Παπαγεωργίου, που συναντήθηκε με τη μουσική του τα τελευταία χρόνια.

Μαέστρος πάντα ο Θύμιος Παπαδόπουλος, ο αγαπημένος μουσικός του Θάνου, το alter ego του όπως τον αποκαλούσε κάθε φορά που ανέβαινε δίπλα του στη σκηνή. Μια μεγάλη παρέα που θυμάται τον Θάνο να λέει «θέλω να μπορώ να κάνω τους ανθρώπους να νιώθουν ότι δεν είναι μόνοι τους»...

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Τηλεφωνικές Κρατήσεις: 2117700000

Early Bird 18 ευρώ (οι πρώτες 500 θέσεις) - προπώληση: 20 ευρώ / Ταμείο το βράδυ της συναυλίας 22 ευρώ.