«AI-MILIA», μια αυτοβιογραφική αφήγηση της Αιμιλίας Υψηλάντη

Το έργο παρακολούθησαν το βράδυ του Σαββάτου ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και μέλος του ΠΓ της ΚΕ.

Η παραστασιακή αφήγηση της Αιμιλίας Υψηλάντη ξεκινά από μια απλή, σχεδόν καθημερινή συνθήκη: Μια ηθοποιός που δεν φεύγει από τη σκηνή μετά το τέλος της παράστασης. Μένει. Και αρχίζει να μιλά.

Μια ζωή που ξεκίνησε στη μεγάλη οθόνη της δεκαετίας του '60 φτάνει έως τη σημερινή εποχή, μεταφράζοντας το παρελθόν με το λεξιλόγιό του σήμερα. Το προσωπικό διασταυρώνεται με το συλλογικό, και η ιδιωτική μνήμη με την ιστορία μιας ολόκληρης γενιάς... Μέσα σε αυτήν την αφήγηση υπάρχει ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται: Ανθιση, φθορά, αναγέννηση. Κάθε εποχή αφήνει το αποτύπωμά της πάνω στο πρόσωπο, στη φωνή, στο σώμα. Και η φωνή εξακολουθεί να αντηχεί.

Ανασύρει εικόνες, μνήμες, θραύσματα ζωής. Από τα παιδικά της χρόνια στην Ηλεία κι έπειτα τον ερχομό της οικογένειας στην Αθήνα, από τη σχέση της με τους γονείς της και τις σπουδές, μας ταξιδεύει στα χρόνια του θεάτρου και του κινηματογράφου, περιγράφοντας μια ολόκληρη εποχή. Μιλά με αγάπη για τη δράση της στο ΣΕΗ και για την ένταξή της στο ΚΚΕ, πραγματεύεται σύγχρονα ερωτήματα και προβληματισμούς, επικοινωνεί με το κοινό ξεδιπλώνοντας το υποκριτικό της ταλέντο και την ευαισθησία, σε μια παράσταση ...γεμάτη φως!





Η παράσταση επιστρέφει στο πιο απλό και πιο εκτεθειμένο εργαλείο: Τον άνθρωπο πάνω στη σκηνή, τη φωνή, το σώμα, την ανάσα. Και εκεί, μέσα σε αυτήν την κοινή συνθήκη, κάτι αναγνωρίζουμε. Κάτι που κρατά τη ζεστασιά, το βλέμμα και την ταυτότητα ανέπαφα.

Επιμέλεια παράστασης: Ντέπυ Πάγκα. Φωτισμοί: Θοδωρής Γκόγκος. Γραφιστική επιμέλεια: Αρης Σομπότης - Playwalk. Διεύθυνση παραγωγής: Αρτεμις Υψηλάντη - Ναπολέων.

Παραστάσεις κάθε Σάββατο στις 21.00 και Κυριακή στις 20.00, μέχρι τις 7 Ιούνη.