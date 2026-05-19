Οι «πολίτες β' κατηγορίας» στη σκηνή

Σχεδόν μισό αιώνα μετά το πρώτο του ανέβασμα στην Ελλάδα, το εμβληματικό έργο τουεπιστρέφει στο ίδιο θέατρο, στηγια να μας θυμίσει ότι η Ιστορία επαναλαμβάνεται και ότι η ανθρώπινη κραυγή για δικαιοσύνη είναι η μόνη επίκαιρη πράξη διαμαρτυρίας και αντίστασης.

Τρεις καθημερινοί άνθρωποι παγιδεύονται κατά λάθος στο Δημαρχείο της πόλης τους, μετά από μια διαδήλωση που εξελίχθηκε σε βίαιη και αιματηρή σύγκρουση με την αστυνομία και τον στρατό. Μέσα σε λίγη ώρα μοιράζονται φόβους, εξομολογήσεις και τη δική τους καθαρή αλήθεια.

Το κράτος θα τους ονομάσει τρομοκράτες.

Οι θεατές θα δουν την αλήθεια.

Οι «πολίτες β' κατηγορίας» του Brian Friel έρχονται, ως μια ωμή καυστική ματιά πάνω στη βία της εξουσίας και στη βολική κατασκευή «ενόχων»...

Η ιστορία είναι εμπνευσμένη από τα γεγονότα της Ματωμένης Κυριακής (Βloody Sunday) στο Derry της Ιρλανδίας το 1972. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στον Κώστα Καζάκο, που μέχρι την τελευταία του πνοή πίστευε στη δύναμη του ανθρώπου.

Συντελεστές: Μετάφραση: Μιχάλης Σιώνας, Δραματουργική επεξεργασία: Τζένη Κόλλια, Μιχάλης Σιώνας, Σκηνοθεσία: Τζένη Κόλλια, Συνεργάτης - σκηνοθέτης: Μιχάλης Σιώνας, Σκηνικά - Κοστούμια: Πάρης Μέξης, Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου, Μουσική: Αλέξανδρος Καζάκος, Τραγούδια παράστασης: BAILDSΑ.

Παίζουν: Χρήστος Σαπουντζής, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννης Λατουσάκης, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Αργύρης Λάμπρου, Τίτος Μακρυγιάννης

Ημέρες παραστάσεων: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21.00 και Κυριακή στις 19.00.

Προπώληση εισιτηρίων: more.com. Για επιπλέον πληροφορίες: 2103636144.