BASKET LEAGUE

Πρώτο βήμα για τετράδα η ΑΕΚ

Τα εύκολα δύσκολα έκανε χτες η ΑΕΚ αλλά πήρε προβάδισμα πρόκρισης στα ημιτελικά της Basket League, νικώντας 87-81 τον Αρη στη «Sunel Arena», στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα προημιτελικά. Ετσι η «Ενωση», που έβγαλε και αντίδραση για την ήττα της στον τελικό του FIBA Champions League, απέκτησε τον πρώτο λόγο ενόψει του δεύτερου αγώνα, στο Αλεξάνδρειο την Κυριακή 17/5. Θυμίζουμε ότι η πρόκριση κρίνεται στις 2 νίκες και ότι εφόσον χρειαστεί τρίτος αγώνας θα γίνει με γηπεδούχο την ΑΕΚ, η οποία έχει το πλεονέκτημα έδρας λόγω καλύτερης θέσης στην κανονική περίοδο.

Στην τέταρτη περίοδο του χτεσινού ματς η ΑΕΚ ξύπνησε μνήμες του χαμένου τελικού, αυτήν τη φορά όμως δεν το πλήρωσε και έφτασε στη νίκη. Οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα, με κορυφαίους τους Μπράουν (17 πόντοι) και Μπάρτλεϊ (11 π.), είχαν τον έλεγχο για τρία δεκάλεπτα, αποκτώντας σημαντική διαφορά, μέχρι και 15 πόντων (75-60). Στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Αρης αντέδρασε, με μπροστάρη τον Νοά βρήκε τις λύσεις και «ροκάνισε» τη διαφορά στο τελευταίο τρίλεπτο, ωστόσο οι γηπεδούχοι, δείχνοντας χαρακτήρα και συγκέντρωση και βρίσκοντας τις λύσεις με τον Λεκαβίτσιους (16 π.), διατήρησαν τα «ηνία» μέχρι τέλους.

Επιστροφή στα εγχώρια για τον Παναθηναϊκό

Στον απόηχο του οδυνηρού αποκλεισμού του από το Φάιναλ 4 της Euroleague ο Παναθηναϊκός επιστρέφει σήμερα στις υποχρεώσεις του για το πρωτάθλημα, φιλοξενώντας τη Μύκονο στο ΟΑΚΑ (19.00 - ΕΡΤ2 Σπορ), στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα προημιτελικά. Οι «πράσινοι», που έχουν το πλεονέκτημα έδρας στη σειρά, στοχεύουν στο πρώτο βήμα πρόκρισης στα ημιτελικά.