XAΝΤΜΠΟΛ - Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Πρώτη «πράξη» για τον τίτλο

Υπόθεση «Δικεφάλων» είναι η διεκδίκηση του τίτλου της φετινής Α1 χάντμπολ γυναικών, με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να διεκδικούν το τρόπαιο δίνοντας το πρώτο ραντεβού τους στη σειρά των τελικών σήμερα στο κλειστό του Καματερού (18.00 - ΕΡΤ Sports 1). Ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες και το πλεονέκτημα έδρας ανήκει στην ΑΕΚ, 1η στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.

Οι δύο ομάδες κοντράρονται για πρώτη φορά σε σειρά τελικών, με την ΑΕΚ να μετράει την πρώτη της συμμετοχή σε τελικούς, επιδιώκοντας μια ιστορική επιτυχία για το τμήμα με την κατάκτηση του πρώτου τίτλου στην Ιστορία της. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ, που έχει κατακτήσει 6 τίτλους, θέλει να επιστρέψει στην κορυφή μετά το 2023.