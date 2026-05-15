ΠΟΛΟ - CHAMPIONS LEAGUE

Στο Φάιναλ 4 ο Ολυμπιακός

Την επιστροφή του στο Φάιναλ 4 του Champions League πόλο ανδρών πανηγύρισε ο Ολυμπιακός χάρη στη σπουδαία νίκη του με 17-16 στα πέναλτι (11-11 η κανονική διάρκεια) επί της Μπρέσια στην Ιταλία για την 5η αγωνιστική του ομίλου τους στην προημιτελική φάση. Σε συνδυασμό και με τη νίκη της Μπαρτσελονέτα με 16-14 επί της Νόβι Μπέογκραντ στο άλλο ματς, μία αγωνιστική πριν το φινάλε των προημιτελικών οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν τη 2η θέση του ομίλου και το εναπομείναν «εισιτήριο» για την τετράδα, πίσω από την 1η Μπαρτσελονέτα.

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Φάιναλ 4 του Champions League μετά από δύο χρόνια. Είναι η 8η φορά που η ομάδα του Πειραιά θα δώσει το «παρών» στην τελική φάση της διοργάνωσης, έχοντας κατακτήσει το τρόπαιο δύο φορές (2002, 2018).

Στο φετινό Φάιναλ 4, που θα διεξαχθεί στη Μάλτα το τριήμερο 11 - 13 Ιούνη, ο Ολυμπιακός στο έναν ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον 1ο του άλλου ομίλου των προημιτελικών. Αυτό σημαίνει ότι θα βρει στον δρόμο του είτε την ουγγρική Φερεντσβάρος είτε την ιταλική Προ Ρέκο, που διεκδικούν την πρωτιά στον όμιλό τους, η οποία παραμένει ανοιχτή. Η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει στην τελευταία αγωνιστική της προημιτελικής φάσης, την Τετάρτη 20 Μάη.