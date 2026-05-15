EUROLEAGUE

«Εσβησε» στη Βαλένθια

Κατήφεια και προβληματισμό για την «επόμενη μέρα» έφερε στον Παναθηναϊκό το σοκ του αποκλεισμού από το Φάιναλ 4 της Euroleague, το οποίο μάλιστα θα διεξαχθεί στην έδρα του. Η εκπληκτική Βαλένθια, ευχάριστη έκπληξη της φετινής διοργάνωσης, ήταν η ομάδα που έκοψε την πορεία των «πρασίνων» προς την τελική φάση στο ΟΑΚΑ. Η ισπανική ομάδα έφτασε σε μια ιστορική επιτυχία, επικρατώντας 81-64 του Παναθηναϊκού στην έδρα της, στον 5ο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για τα πλέι οφ, και με 3-2 στις νίκες προκρίθηκε για πρώτη φορά σε Φάιναλ 4.

Η επιτυχία της Βαλένθια γίνεται ακόμα πιο σημαντική αν ληφθεί υπόψη ότι έγινε η μόλις 2η ομάδα στη διοργάνωση που επιστρέφει ολοκληρωτικά από το σε βάρος της 0-2, και μάλιστα στην έδρα της (η προηγούμενη που το είχε καταφέρει ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης, αποκλείοντας την Παρτιζάν Βελιγραδίου).

Στην αντίπερα όχθη, ο αποκλεισμός για τον Παναθηναϊκό - που παρότι υποχρεώθηκε να αγωνιστεί ακόμα και στα πλέι ιν παρέμενε στην παρέα των φαβορί όχι μόνο για την πρόκριση στο Φάιναλ 4 αλλά και για το τρόπαιο - αποτελεί εκτροχιασμό από τον βασικό στόχο της σεζόν, όπως έδειξε και το κλίμα εκνευρισμού και εντός ομάδας την επομένη της ήττας στη Βαλένθια.

Το κλίμα βάρυνε ακόμα περισσότερο η εμφάνιση των παικτών του Εργκίν Αταμάν στον 5ο αγώνα, καθώς με εξαίρεση ένα διάστημα στην 3η περίοδο δεν βρήκαν ποτέ αντίδραση απέναντι στο παιχνίδι των γηπεδούχων, που είχαν τον πλήρη έλεγχο από το ξεκίνημα, με κορυφαίο τον Μπαντιό (20 πόντοι, 5 ριμπάουντ). Αυτό δείχνει να αυξάνει τον σκεπτικισμό και την κριτική προς το πρόσωπο του Τούρκου τεχνικού του «τριφυλλιού», που φαίνεται να έχει μπει για τα καλά στο «κάδρο» της αμφισβήτησης.

Ο 1ος της φετινής κανονικής περιόδου Ολυμπιακός, η κάτοχος του τίτλου Φενερμπαχτσέ, η πολυνίκης του θεσμού Ρεάλ Μαδρίτης και πλέον η πρωτάρα Βαλένθια συνθέτουν την τετράδα του φετινού Φάιναλ 4 στο ΟΑΚΑ, που θα διεξαχθεί το διάστημα 22 - 24 Μάη.

Στους δύο ημιτελικούς (Παρασκευή 22 Μάη) δεσπόζει η κόντρα των δύο φαβορί για το τρόπαιο, Ολυμπιακού και Φενερμπαχτσέ (18.00), ενώ αργότερα θα αναμετρηθούν Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια (21.00). Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 24 Μάη (21.00), ενώ για πρώτη φορά φέτος δεν θα γίνει μικρός τελικός.