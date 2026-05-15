ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPEN

Βουτιά στα βαθιά για τα ελληνικά «δελφίνια»

Παρουσία των περισσοτέρων σπουδαίων ονομάτων του αθλήματος, αλλά και αθλητών από δεκάδες σωματεία της χώρας, το 95ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης Ανδρών - Γυναικών OPEN ανοίγει την αυλαία του σήμερα στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ και θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 18/5. Παράλληλα θα διεξαχθεί και το 3ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών - Γυναικών (Κ19 - Κ23).

Και οι δύο διοργανώσεις ειδικά φέτος έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς τόσο στις κατηγορίες ανδρών - γυναικών όσο και στους νέους - νεανίδες, για πολλούς αθλητές και αθλήτριες η συμμετοχή αποτελεί την τελευταία ευκαιρία επίτευξης των ορίων πρόκρισης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του Παρισιού, όπως και για το Ευρωπαϊκό εφήβων - νεανίδων του Μονάχου. Για κάποιους δε εκ των πρωτοκλασάτων αθλητών και αθλητριών αποτελεί και σημαντική ευκαιρία για τα όρια πρόκρισης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης του 2027, που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη. Τα ελληνικά «δελφίνια» αναμένεται τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο για τον σύλλογό τους να κυνηγήσουν τη μέγιστη δυνατή διάκριση, κάτι που προδιαθέτει για μία ακόμα χρονιά στη διοργάνωση με έντονες συγκινήσεις και συναγωνισμό, ρεκόρ και σπουδαίες επιδόσεις.

Στις παρουσίες που ξεχωρίζουν περιλαμβάνεται αυτή του Απόστολου Σίσκου, που προέρχεται από την πρόσφατη καλύτερη επίδοση στον κόσμο στα 200 μ. ύπτιο, με χρόνο 1.54.12 που έκανε στο διεθνές τουρνουά Acropolis Swim. Επίσης αυτές του Απόστολου Παπαστάμου στα 400 μ., που έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, και της κορυφαίας στα 50 μ. πεταλούδα Αννας Ντουντουνάκη.

Σε ομαδικό επίπεδο, ο περσινός πρωταθλητής και πολυνίκης του θεσμού Ολυμπιακός θα παρουσιαστεί με 55μελή αποστολή, αλλά χωρίς το βαρύ πυροβολικό του, Απόστολο Χρήστου (λόγω αδιαθεσίας), θέλοντας να υπερασπιστεί τον τίτλο του. Φέτος, βέβαια, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, αντιμετωπίζει την απειλή του Παλαιού Φαλήρου, που θέλει να σπάσει την 30χρονη κυριαρχία των «ερυθρολεύκων» στη διοργάνωση.

Στις μεγάλες απουσίες της διοργάνωσης περιλαμβάνεται και αυτή της Νόρας Δράκου.

Η έναρξη του πρωινού προγράμματος έχει οριστεί για τις 9 π.μ., περιλαμβάνοντας τους προκριματικούς και τους αγώνες των νέων - νεανίδων. Το απογευματινό πρόγραμμα, με τους τελικούς των αγωνισμάτων (που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ), θα ξεκινήσει στις 6 μ.μ. για τις τρεις πρώτες μέρες και στις 5 μ.μ. την τελευταία μέρα της διοργάνωσης (18/5).