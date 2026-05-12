ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ - ACROPOLIS SWIM OPEΝ

Ρεκόρ και κορυφαίες επιδόσεις στο ΟΑΚΑ

Τα ρεκόρ, οι σπουδαίες επιδόσεις και οι εντυπωσιακές εμφανίσεις χαρακτήρισαν το διεθνές τουρνουά κολύμβησης Acropolis Swim Open 2026, που πραγματοποιήθηκε στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, με την συμμετοχή σπουδαίων ονομάτων τόσο από ελληνικής όσο και από διεθνούς πλευράς.

Στις εμφανίσεις που ξεχώρισαν περιλαμβάνεται για την ελληνική πλευρά αυτή του Απόστολου Σίσκου, που με σπουδαία κούρσα παγκοσμίου επιπέδου στα 200 μ. ύπτιο σημείωσε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, πρωτεύοντας με 1.54.12. Πρόκειται για νέο πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών και νέων, με τον Ελληνα πρωταθλητή να καταρρίπτει το παλιό, επίσης δικό του, που ήταν 1.54.66. Επιπλέον, με τη σπουδαία αυτή επίδοση ο Σίσκος έπιασε τα όρια συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2026 στο Παρίσι και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2027 στη Βουδαπέστη.

Σπουδαία εμφάνιση έκανε και ο Απόστολος Χρήστου, που αναδείχθηκε κορυφαίος στην κατηγορία των ανδρών, συγκεντρώνοντας 1.839 βαθμούς και στα 100 μ. ύπτιο παίρνοντας την πρωτιά με 52.53, αφήνοντας 2ο τον Βαγγέλη Μακρυγιαννη με 53.73. Και οι δύο αθλητές με τις επιδόσεις τους έπιασαν τα όρια για το Ευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο.

Στις παρουσίες που ξεχώρισαν από ελληνικής πλευράς περιλαμβάνεται και αυτή της Ανδρομάχης (Μάνιας) Τασάκου, η οποία κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μ. πρόσθιο μετά από 17 χρόνια, πρωτεύοντας με 1.08.16. Πανελλήνιο ρεκόρ νέων γυναικών σημείωσε και η Αρτεμις Βασιλάκη στα 1.500 μ. ελεύθερο, με χρόνο 16.20.95, που την στέλνει επίσης σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο.

Από τις διεθνείς παρουσίες ξεχώρισε αυτή της Γερμανίδας Νικόλ Μάγερ, που ανήκει στον ΑΟΠ Φαλήρου και αναδείχθηκε κορυφαία αθλήτρια των αγώνων, με 1.667 βαθμούς.