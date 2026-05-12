ΧΑΝΤΜΠΟΛ - Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

«Πέταξε» στους τελικούς ο ΠΑΟΚ

Την πρόκριση στους τελικούς της Α1 χάντμπολ γυναικών πήρε ο ΠΑΟΚ χθες στη Μίκρα, επικρατώντας 27-24 της Νέας Ιωνίας στον τρίτο μεταξύ τους αγώνα για τα ημιτελικά. Οι «ασπρόμαυρες» έκαναν το 2-1 στις νίκες και έκλεισαν θέση στη σειρά των τελικών, όπου τους περιμένει η ΑΕΚ, η οποία προκρίθηκε αποκλείοντας στα ημιτελικά την Αναγέννηση Αρτας.

Με τη χθεσινή νίκη ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε μια σπουδαία ανατροπή στη σειρά, αφού βρέθηκε να χάνει 1-0 με «διπλό» της Νέας Ιωνίας αλλά απάντησε με το ίδιο «νόμισμα» στον δεύτερο ημιτελικό και ξαναγύρισε στην έδρα του τη σειρά για το τρίτο και καθοριστικό ματς, όπου αξιοποίησε την ευκαιρία και έφτασε στη νίκη - πρόκριση.