Παρέμεινε στην κορυφή ο Παναθηναϊκός

Την κατάκτηση του τίτλου στη Volleyleague ανδρών πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη του με 3-1 σετ επί του ΠΑΟΚ (22-25, 34-32, 24-26, 20-25) στην Πυλαία, στον τέταρτο τελικό. Οι «πράσινοι» έκαναν το 3-1 στις νίκες και διατήρησαν τα κεκτημένα τους για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, κατακτώντας το 22ο πρωτάθλημα στην Ιστορία τους, στη 2η θέση της λίστας με τους πολυνίκες του θεσμού, πίσω από τον Ολυμπιακό που έχει 32 πρωταθλήματα.

Ο τέταρτος τελικός ήταν συγκλονιστικός, με τις δύο ομάδες να παλεύουν στα ίσα για τη νίκη αλλά τον Παναθηναϊκό να δείχνει χαρακτήρα και να διαθέτει τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία των σετ, που έκριναν τον αγώνα.

Οπως ανακοινώθηκε, η απονομή του τροπαίου στον Παναθηναϊκό θα γίνει στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» μεθαύριο Πέμπτη 14 Μάη στις 19.08.