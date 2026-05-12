Ανατροπή τίτλου για την ΑΕΚ

Μετά από μια διαδικασία - θρίλερ η ΑΕΚ σφράγισε και μαθηματικά τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ελλάδας στη φετινή Super League, μετά τη νίκη της με 2-1 επί του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ 1-4. Σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο άλλο ντέρμπι, στο Φάληρο, με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ να μένουν στο 1-1, η ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά στην κορυφή στο +8 δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των πλέι οφ, εξασφαλίζοντας τον τίτλο. Είναι το 14ο πρωτάθλημα που κατακτά η «Ενωση» και το δεύτερο από τότε που επέστρεψε στη φυσική της έδρα, μετά το νταμπλ του 2023. Κατά τ' άλλα, ανοιχτή παραμένει η διεκδίκηση της 2ης θέσης, που δίνει συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League, όπως και η μάχη της παραμονής.

Στο αθηναϊκό ντέρμπι στην «Allwyn Arena» η ΑΕΚ έφτασε σε σπουδαία ανατροπή απέναντι στον Παναθηναϊκό, αφού βρέθηκε να χάνει 1-0 (Τεττέη 62') από τους «πράσινους», που έκαναν μία από τις καλύτερες εμφανίσεις τους το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο οι αλλαγές του Μάρκο Νίκολιτς, με τους Ζίνι και Ζοάο Μάριο, αποδείχθηκαν «χρυσές» για τους «κιτρινόμαυρους», με τον πρώτο να ισοφαρίζει (72') και τον δεύτερο να ολοκληρώνει την ανατροπή στις καθυστερήσεις (90'+3), δίνοντας το έναυσμα για πανηγυρισμούς εντός και εκτός του γηπέδου.

Την ίδια στιγμή Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμεναν σε ισοπαλία μη ευνοϊκή και για τους δύο (Ροντινέι 61' - Κωνσταντέλιας 69'), χάνοντας τις όποιες μαθηματικές τους ελπίδες για τίτλο. Οι «ερυθρόλευκοι» για άλλη μια φορά πλήρωσαν την αδυναμία τους στην τελική προσπάθεια, ενώ οι «ασπρόμαυροι» προσπάθησαν να χτυπήσουν στις αντεπιθέσεις.

Στα πλέι άουτ, την παραμονή της εξασφάλισε η Κηφισιά, με εκτός έδρας νίκη 2-1 επί του Πανσερραϊκού (Θεοδωρίδης 63', Μπένι 75' - Αντρέι 28'), ενώ παραμένουν σε δύσκολη θέση η ΑΕΛ και ο Αστέρας Τρίπολης μετά το μεταξύ τους 1-1 (Πασάς 38' - Μακέντα 19'). Βήμα παραμονής έκανε ο Παναιτωλικός, νικώντας 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (Ματάν 51', Γκαρσία 62' πέναλτι -Τσούμπερ 7').

Τέλος, στα πλέι οφ 5-8 είχαμε: Αρης - ΟΦΗ 3-1 (Γκαρέ 19', Κουαμέ 42', 78' - Νέιρα 88'), Βόλος - Λεβαδειακός 0-3 (Πεντρόσο 40', 55', Βήχος 79').

Οι βαθμολογίες

Πλέι οφ 1-4: ΑΕΚ 70, ΠΑΟΚ 62, Ολυμπιακός 62, Παναθηναϊκός 51.

Πλέι οφ 5-8: Λεβαδειακός 28, Αρης 25, ΟΦΗ 20, Βόλος 17.

Πλέι άουτ: Ατρόμητος 40, Κηφισιά 37, Παναιτωλικός 34, Αστέρας Τρίπολης 29, Πανσερραϊκός 28, ΑΕΛ 26.