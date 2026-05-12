Η «Ενωση» στέφθηκε πρωταθλήτρια νικώντας τον Παναθηναϊκό σε ματς - θρίλερ στη Νέα Φιλαδέλφεια
Στο αθηναϊκό ντέρμπι στην «Allwyn Arena» η ΑΕΚ έφτασε σε σπουδαία ανατροπή απέναντι στον Παναθηναϊκό, αφού βρέθηκε να χάνει 1-0 (Τεττέη 62') από τους «πράσινους», που έκαναν μία από τις καλύτερες εμφανίσεις τους το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο οι αλλαγές του Μάρκο Νίκολιτς, με τους Ζίνι και Ζοάο Μάριο, αποδείχθηκαν «χρυσές» για τους «κιτρινόμαυρους», με τον πρώτο να ισοφαρίζει (72') και τον δεύτερο να ολοκληρώνει την ανατροπή στις καθυστερήσεις (90'+3), δίνοντας το έναυσμα για πανηγυρισμούς εντός και εκτός του γηπέδου.
Την ίδια στιγμή Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμεναν σε ισοπαλία μη ευνοϊκή και για τους δύο (Ροντινέι 61' - Κωνσταντέλιας 69'), χάνοντας τις όποιες μαθηματικές τους ελπίδες για τίτλο. Οι «ερυθρόλευκοι» για άλλη μια φορά πλήρωσαν την αδυναμία τους στην τελική προσπάθεια, ενώ οι «ασπρόμαυροι» προσπάθησαν να χτυπήσουν στις αντεπιθέσεις.
Στα πλέι άουτ, την παραμονή της εξασφάλισε η Κηφισιά, με εκτός έδρας νίκη 2-1 επί του Πανσερραϊκού (Θεοδωρίδης 63', Μπένι 75' - Αντρέι 28'), ενώ παραμένουν σε δύσκολη θέση η ΑΕΛ και ο Αστέρας Τρίπολης μετά το μεταξύ τους 1-1 (Πασάς 38' - Μακέντα 19'). Βήμα παραμονής έκανε ο Παναιτωλικός, νικώντας 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (Ματάν 51', Γκαρσία 62' πέναλτι -Τσούμπερ 7').
Τέλος, στα πλέι οφ 5-8 είχαμε: Αρης - ΟΦΗ 3-1 (Γκαρέ 19', Κουαμέ 42', 78' - Νέιρα 88'), Βόλος - Λεβαδειακός 0-3 (Πεντρόσο 40', 55', Βήχος 79').
Πλέι οφ 1-4: ΑΕΚ 70, ΠΑΟΚ 62, Ολυμπιακός 62, Παναθηναϊκός 51.
Πλέι οφ 5-8: Λεβαδειακός 28, Αρης 25, ΟΦΗ 20, Βόλος 17.
Πλέι άουτ: Ατρόμητος 40, Κηφισιά 37, Παναιτωλικός 34, Αστέρας Τρίπολης 29, Πανσερραϊκός 28, ΑΕΛ 26.