FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Το έχασε ... πριν το πάρει

Κάνοντας μια ιστορική αυτοχειρία στο τελευταίο δεκάλεπτο, η ΑΕΚ κατεδάφισε τα όνειρά της για την κατάκτηση του τίτλου του φετινού FIBA Champions League. Στον τελικό του Φάιναλ 4 στην Μπανταλόνα η «Ενωση» ηττήθηκε από τη Ρίτας Βίλνιους με 92-86 στην παράταση (80-80 στην κανονική διάρκεια), με τη λιθουανική ομάδα να κατακτά το τρόπαιο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η ΑΕΚ πλήρωσε την πλήρη κατάρρευσή της στο τέταρτο δεκάλεπτο, όταν απώλεσε διαφορά 18 πόντων που είχε αποκτήσει ελέγχοντας πλήρως το ματς από το ξεκίνημά του, με πρωταγωνιστές τους Νάναλι (23 πόντοι) και Μπάρτλεϊ (20 π.) και με τον Φιζέλ (15 π.) να προσφέρει πολύτιμες βοήθειες κάτω από τα καλάθια.

Ωστόσο η Ρίτας, βγάζοντας αντίδραση με μπροστάρη τον Λουκόσιους (22 π.), έφερε τα πάνω κάτω, «ροκανίζοντας» τη διαφορά με όπλο τα τρίποντα, μέχρι που ισοφάρισε στο φινάλε της κανονικής διάρκειας. Επειτα, με την ψυχολογία στα ύψη, κυριάρχησε στην παράταση και έφτασε στη σπουδαία νίκη, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο ιστορικές ανατροπές σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

ΑΕΚ: Γκρέι 9, Μπράουν 4, Κατσίβελης 2, Φλιώνης 3, Φιζέλ 15, Λεκαβίτσιους 8, Νάναλι 23, Μπάρτλεϊ 20, Χαραλαμπόπουλος 5.

Ρίτας: Μαρτσουλιόνις 4, Γκουντάιτις 9, Μπρούνκε 10, Χάρντινγκ 16, Εχόντας 1, Μασιούλις 8, Λουκόσιους 23, Σαρτζιούνας 4, Σμιθ 11, Παλιουκένας 2.