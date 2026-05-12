Με ιστορική αυτοχειρία η ΑΕΚ ηττήθηκε στον τελικό από τη Ρίτας Βίλνιους
Ωστόσο η Ρίτας, βγάζοντας αντίδραση με μπροστάρη τον Λουκόσιους (22 π.), έφερε τα πάνω κάτω, «ροκανίζοντας» τη διαφορά με όπλο τα τρίποντα, μέχρι που ισοφάρισε στο φινάλε της κανονικής διάρκειας. Επειτα, με την ψυχολογία στα ύψη, κυριάρχησε στην παράταση και έφτασε στη σπουδαία νίκη, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο ιστορικές ανατροπές σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
ΑΕΚ: Γκρέι 9, Μπράουν 4, Κατσίβελης 2, Φλιώνης 3, Φιζέλ 15, Λεκαβίτσιους 8, Νάναλι 23, Μπάρτλεϊ 20, Χαραλαμπόπουλος 5.
Ρίτας: Μαρτσουλιόνις 4, Γκουντάιτις 9, Μπρούνκε 10, Χάρντινγκ 16, Εχόντας 1, Μασιούλις 8, Λουκόσιους 23, Σαρτζιούνας 4, Σμιθ 11, Παλιουκένας 2.
Eurokinissi