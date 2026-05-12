Τρίτη 12 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
FIBA CHAMPIONS LEAGUE
Το έχασε ... πριν το πάρει

Με ιστορική αυτοχειρία η ΑΕΚ ηττήθηκε στον τελικό από τη Ρίτας Βίλνιους

Κάνοντας μια ιστορική αυτοχειρία στο τελευταίο δεκάλεπτο, η ΑΕΚ κατεδάφισε τα όνειρά της για την κατάκτηση του τίτλου του φετινού FIBA Champions League. Στον τελικό του Φάιναλ 4 στην Μπανταλόνα η «Ενωση» ηττήθηκε από τη Ρίτας Βίλνιους με 92-86 στην παράταση (80-80 στην κανονική διάρκεια), με τη λιθουανική ομάδα να κατακτά το τρόπαιο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η ΑΕΚ πλήρωσε την πλήρη κατάρρευσή της στο τέταρτο δεκάλεπτο, όταν απώλεσε διαφορά 18 πόντων που είχε αποκτήσει ελέγχοντας πλήρως το ματς από το ξεκίνημά του, με πρωταγωνιστές τους Νάναλι (23 πόντοι) και Μπάρτλεϊ (20 π.) και με τον Φιζέλ (15 π.) να προσφέρει πολύτιμες βοήθειες κάτω από τα καλάθια.

Ωστόσο η Ρίτας, βγάζοντας αντίδραση με μπροστάρη τον Λουκόσιους (22 π.), έφερε τα πάνω κάτω, «ροκανίζοντας» τη διαφορά με όπλο τα τρίποντα, μέχρι που ισοφάρισε στο φινάλε της κανονικής διάρκειας. Επειτα, με την ψυχολογία στα ύψη, κυριάρχησε στην παράταση και έφτασε στη σπουδαία νίκη, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο ιστορικές ανατροπές σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

ΑΕΚ: Γκρέι 9, Μπράουν 4, Κατσίβελης 2, Φλιώνης 3, Φιζέλ 15, Λεκαβίτσιους 8, Νάναλι 23, Μπάρτλεϊ 20, Χαραλαμπόπουλος 5.

Ρίτας: Μαρτσουλιόνις 4, Γκουντάιτις 9, Μπρούνκε 10, Χάρντινγκ 16, Εχόντας 1, Μασιούλις 8, Λουκόσιους 23, Σαρτζιούνας 4, Σμιθ 11, Παλιουκένας 2.


Eurokinissi

    

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Ανατροπή τίτλου για την ΑΕΚ
 «Πέταξε» στους τελικούς ο ΠΑΟΚ
 Παρέμεινε στην κορυφή ο Παναθηναϊκός
 Ρεκόρ και κορυφαίες επιδόσεις στο ΟΑΚΑ
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ