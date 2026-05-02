ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Υγειονομικοί καταρρέουν και η κυβέρνηση τους απειλεί

Τον γύρο του διαδικτύου έκανε η κατάρρευση ειδικευόμενης παιδιάτρου, η οποία μετακινήθηκε στο Νοσοκομείο ΣάμουΗ ειδικευόμενη αναγκάστηκε να δουλεύει ασταμάτητα επί πέντε συνεχόμενες 24ωρες εφημερίες! Στην καταγγελία της αναφέρει ότι είναι στα όρια της εξάντλησης, γεγονός που επηρεάζει τη δουλειά της, μην έχοντας χρόνο να ξεκουραστεί, αφού είναι η μοναδική εφημερεύουσα και μπορεί να την καλέσουν ακόμα και τηλεφωνικά αν προκύψει περιστατικό.

Στη σοβαρή αυτή καταγγελία ο υπουργός Υγείας Αδ. Γεωργιάδης απάντησε με ψέματα και απειλές. «Με απόφαση της 2ας ΥΠΕ (σ.σ. η ειδικευόμενη) μετακινήθηκε για 5 ημέρες στη νήσο Σάμο, όπου και φιλοξενήθηκε δωρεάν σε ένα καινούργιο διαμέρισμα, το οποίο έχουμε κατασκευάσει για αυτές τις περιπτώσεις. Κατά την παραμονή της εκεί είδε συνολικά 19 παιδιά και έκανε 4 εισαγωγές. Ολα προγραμματισμένα και κανένα έκτακτο περιστατικό. Δεν διαπιστώθηκε καμία υπερεργασία της και καμία υπερεφημέρευσή της, επίσης δεν κατήγγειλε κανένα παράπονο προς τη διοίκηση του Νοσοκομείου. Ο κ. διοικητής δήλωσε έκπληκτος από την ανάρτησή της αυτή. Για τις έκτακτές της αυτές υπηρεσίες πληρώθηκε κανονικά όπως προβλέπεται. Μετά την πρωινή μου ανακοίνωση κατέβασε τελικά την ανάρτησή της. Θέλω να πω για άλλη μια φορά ότι δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ», ανέφερε προκλητικά.

Πληρωμένες απαντήσεις

Η χυδαία ανάρτηση του υπουργού «εμπορίου της Υγείας» προκάλεσε την άμεση παρέμβαση της ΟΕΝΓΕ, που σε ανακοίνωσή της απαντάει σε ένα προς ένα τα ψέματά του:

«Οι συνθήκες εργασίας στις δημόσιες δομές Υγείας, στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας, ειδικά στην περιφέρεια, είναι τραγικές. Η τεράστια υποστελέχωση οδηγεί σε εξαντλητικά ωράρια, υπερεφημέρευση και συνθήκες που εξουθενώνουν ψυχικά, πνευματικά και σωματικά τους γιατρούς, ιδιαίτερα τους νέους, με σοβαρές συνέπειες τόσο για τους ίδιους όσο και για τους ασθενείς.

Ο απαρχαιωμένος θεσμός του αγροτικού γιατρού πρέπει επιτέλους να καταργηθεί. Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας χρειάζεται ειδικευμένους γιατρούς. Σε κάθε περίπτωση, το αγροτικό δεν μπορεί να αποτελεί προαπαιτούμενο για τη λήψη ειδικότητας. Η απαράδεκτη πρακτική των συνεχών μετακινήσεων προσωπικού, για να καλυφθούν τα τεράστια κενά, πρέπει να σταματήσει. Οι γιατροί δεν μπορεί να λειτουργούν ως "περιοδεύων θίασος" (...)

Γι' αυτό δεν πείθουν ούτε νήπια οι ισχυρισμοί του υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος επιχειρώντας να "διαψεύσει" την συνάδελφο ουσιαστικά την επιβεβαιώνει, και ταυτόχρονα επιδίδεται σε καταγέλαστα ψέματα και χυδαιότητες. Προσπαθεί να παρουσιάσει τη μετακίνηση της γιατρού ως το "αντίτιμο" που πρέπει να πληρώσει γιατί υπηρετεί το αγροτικό της σε νοσοκομείο της Αττικής. Ομως οι μετακινήσεις είναι συστατικό κομμάτι της πολιτικής της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης, και δεν αφορούν μόνο τους συναδέλφους αγροτικούς που υπηρετούν στην Αττική (...)

Πολύ περισσότερο, είναι εξοργιστικό ο υπουργός Υγείας να θεωρεί ότι μέτρο της εντατικοποίησης είναι ο αριθμός των ασθενών που εξετάζονται και νοσηλεύονται και όχι οι ώρες που εφημερεύει ένας γιατρός. Σε λίγο θα μας πουν ότι η πληρωμή της εφημερίας θα καθορίζεται από τον αριθμό των ασθενών που εξετάζονται και νοσηλεύονται, και όχι από τον αριθμό των ωρών εργασίας. Φυσικά, αποφεύγει να πει πως γι' αυτά τα παιδιά που εισήχθησαν για νοσηλεία έπρεπε να μεριμνά ιατρικά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους η ίδια, μια και ήταν η μοναδική γιατρός κατά τις ημέρες που εφημέρευε, διότι η εφημερία αφορά και τους ασθενείς που προσέρχονται στο νοσοκομείο και τους ασθενείς που νοσηλεύονται.

Επίσης, ο υπουργός αναφέρει πως όλα τα παιδιατρικά περιστατικά που εξετάστηκαν και νοσηλεύτηκαν μέσα σε αυτές τις 5 ημέρες, κατά τις οποίες η συνάδελφος εξαναγκάστηκε να εφημερεύει "σερί" αδιάκοπα, ήταν δήθεν "όλα προγραμματισμένα και κανένα έκτακτο". Αφού ήταν "όλα προγραμματισμένα και κανένα έκτακτο", ποιες ήταν οι "έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες" που επέβαλαν τη μετακίνηση της γιατρού από την Αθήνα στη Σάμο και την επί πενθήμερο εξοντωτική υπερεφημέρευση;

Αλλωστε, στην ίδια ανάρτηση ο υπουργός κομπάζει πως οι υπηρεσίες που προσέφερε η γιατρός ήταν "έκτακτες" και πως η γιατρός "πληρώθηκε κανονικά". Δηλαδή ότι με τους πενιχρούς μισθούς και την αντίστοιχα πενιχρή εφημεριακή αποζημίωση των γιατρών, τάχα το υπουργείο "δικαιούται" να εξαναγκάζει τον/την κάθε γιατρό να εφημερεύει σερί 5, 10 ή 30 εικοσιτετράωρα τον μήνα. Κάτι που εκτός από εξοντωτικό είναι ΠΑΡΑΝΟΜΟ, και θα ήταν παράνομο ακόμα κι αν η εφημεριακή απασχόληση πληρωνόταν όπως έπρεπε.

Μάλιστα, ούτε λίγο ούτε πολύ ο υπουργός λέει πως η γιατρός έπρεπε να ...τον ευχαριστήσει κιόλας (!) για τη δωρεάν διαμονή (!) σε ένα δωμάτιο που η γιατρός δεν πρόλαβε καλά καλά ούτε να δει το εσωτερικό του, διότι έπρεπε διαρκώς να βρίσκεται στο νοσοκομείο».

Κλείνοντας η Ομοσπονδία απαιτεί: «Μαζικές προσλήψεις ειδικευμένων γιατρών με ταχείες διαδικασίες, ώστε να μπορέσουν τα νοσοκομεία να λειτουργούν με ασφάλεια για τους ασθενείς και τους υγειονομικούς. Ουσιαστικά μέτρα στήριξης των νέων επιστημόνων. Αμεση παύση όλων των αναγκαστικών μετακινήσεων προσωπικού. Να σταματήσει η κυβέρνηση τα ψέματα και τις απειλές! Να μη διανοηθούν να ασκήσουν καμία δίωξη στην συνάδελφο που αποκάλυψε την αλήθεια!».

Το πρόβλημα δεν είναι σημερινό, ούτε μεμονωμένο

«Αυτές οι συνθήκες δεν είναι απλώς απαράδεκτες. Είναι επικίνδυνες και παράνομες. Δεν πρόκειται για εξαίρεση. Την ίδια εξοντωτική κατάσταση βιώνει και η μοναδική παιδίατρος του νοσοκομείου, καθώς και γιατροί άλλων ειδικοτήτων. Για άλλη μια φορά γινόμαστε θεατές στο ίδιο έργο: Τεράστια κενά στις εφημερίες, Τμήματα που λειτουργούν στα όρια, ένα νοσοκομείο που υπολειτουργεί εξαιτίας της χρόνιας υποστελέχωσης», καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Σάμου και προσθέτει:

«Το πρόβλημα δεν είναι σημερινό. Εδώ και πάνω από μια δεκαετία η Παιδιατρική κλινική στηρίζεται ουσιαστικά σε μία μόνο παιδίατρο. Η εντατικοποίηση και η υπερεργασία έχουν ξεπεράσει κάθε όριο και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων και την ασφάλεια των ασθενών. Οι ευθύνες είναι ξεκάθαρες και βαριές. Η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες φέρουν την ευθύνη για την υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος Υγείας και τη συνεχιζόμενη απαξίωση του Νοσοκομείου Σάμου. Αυτή η κατάσταση δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που υποστελεχώνει, υποχρηματοδοτεί και αντιμετωπίζει τη δημόσια Υγεία ως "κόστος", και δεν θα τη ανεχτούμε άλλο».

Στα τεράστια κενά του νοσοκομείου του νησιού, όπου «οι γιατροί, οι νοσηλευτές και όλο το υπόλοιπο προσωπικό βρίσκονται στα πρόθυρα εξόντωσης και κατάρρευσης», αναφέρεται η Τομεακή Επιτροπή Σάμου του ΚΚΕ και ξεκαθαρίζει ότι η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, η κυβέρνηση και οι τοπικοί παρατρεχάμενοι «πρέπει να αφήσουν επιτέλους την επικίνδυνη τακτική μετακινήσεων των γιατρών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, και να δώσουν άμεσα λύση στα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα της δημόσιας Υγείας, με άμεση προκήρυξη και των τεσσάρων παιδιάτρων που προβλέπονται για το Νοσοκομείο Σάμου».